Aracaju recebe evento gratuito de instrução bíblica em língua de sinais

No mês de janeiro de 2025, as Testemunhas de Jeová realizarão em Aracaju – SE uma assembleia inteiramente em Língua Brasileira de Sinais (Libras). A programação é aberta ao público e a expectativa é que surdos dos estados de Sergipe e de Maceió estejam presentes.

Durante a programação a comunidade surda poderá assistir mais de 10 palestras bíblicas, além de encenações e vídeos com ensinamentos para a vida diária. Um dos pontos altos do programa será o discurso com o curioso tema: “Já pensou por que você acredita no que acredita?” Outros assuntos abordados serão: perseverança, bondade e honestidade.

O jovem Antônio Lucas Santana já esteve presente em outros anos ao evento e faz preparativos para ir novamente. Ele comenta: “Eu gosto muito! É uma ocasião em que posso receber orientação bíblica que me ajuda desenvolver qualidades necessárias para lidar com desafios, além disso posso encontrar e conversar com outros surdos.”

Empenhadas em promover a inclusão, as Testemunhas de Jeová concluíram em 2022 a primeira tradução completa da Bíblia em Libras, que está disponível gratuitamente através do aplicativo JW Sign Language e do site jw.org

Israel S. Maia porta-voz Regional BA/SE das Testemunhas de Jeová, destaca: “Deus quer que os surdos sejam tratados de forma justa e usufruam o ensino que ele oferece. A língua de sinais toca o coração dos surdos. As assembleias em Libras seguem o mesmo conteúdo preparado para os ouvintes e fazem parte do calendário anual das Testemunhas de Jeová”.

Segundo dados do IBGE, em Sergipe há mais de 3.303 pessoas surdas; 20.033 pessoas com deficiência auditiva severa e 88.362 com alguma dificuldade para ouvir. E temos certeza que este evento será de grande proveito para este grupo especial de pessoas. “Estamos muito felizes com esse evento especial para os surdos de Aracaju e de outras cidades vizinhas, será uma programação dinâmica e muito instrutiva”, conclui Israel S. Maia, porta-voz Regional BA/SE das Testemunhas de Jeová.

A assembleia será realizada no dia 12 de janeiro de 2025, no Teatro Atheneu, localizado na Vila Cristina, 367 – São José, Aracaju – SE, CEP 49015-040. O programa começará às 9h30 da manhã e terminará por volta das 16h. A entrada é gratuita e a programação completa pode ser encontrada no link a seguir:

Por Israel S. Maia – Porta-voz Regional (BA/SE) das Testemunhas de Jeová