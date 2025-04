Aracaju recebe eventos sobre inovação na gestão pública promovidos pela Inovase

A capital sergipana se prepara para sediar dois eventos que colocarão a inovação no setor público em destaque. No Caju Hub, nos dias 3 a 6 de abril, especialistas, gestores, empreendedores e entusiastas da tecnologia se reunirão para debater e desenvolver soluções inovadoras para a administração pública. As iniciativas são promovidas pelo Instituto de Inovação de Sergipe (Inovase), em parceria com a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde).

No dia 3 de abril, a partir das 14h, o auditório do Caju Hub será palco de um importante encontro sobre Contratação de Inovação no setor público. O evento contará com a participação de Bruno Portela e Breno Alencar, referências na área, que trarão insights sobre modernização e eficiência nos processos de aquisição de soluções inovadoras. A palestra e o painel são voltados para procuradores, prefeituras, representantes do governo e órgãos reguladores, promovendo um espaço de discussão qualificada sobre como otimizar contratações para fomentar a inovação e melhorar a gestão pública.

Já entre os dias 4 e 6 de abril, o Caju Hub será o palco da primeira edição do Hackaju, uma maratona de inovação que tem como objetivo desenvolver soluções tecnológicas para os desafios da administração pública. O evento reunirá programadores, designers, pesquisadores, servidores públicos e empreendedores em uma imersão intensiva para criar propostas inovadoras. Com três dias de colaboração intensa, as equipes contarão com mentorias especializadas para desenvolver projetos voltados para a modernização dos serviços públicos, buscando maior eficiência e aproximação com a população.

O diretor-executivo do Inovase, Marcos Vasconcelos, destaca a importância do Hackaju 2025 para o estado. “A primeira edição do Hackaju marca o início de uma nova era para a inovação no serviço público em Sergipe. Queremos mostrar que é possível unir tecnologia e gestão pública para melhorar a vida das pessoas. Esse evento é uma oportunidade para que talentos locais desenvolvam ideias que podem se transformar em soluções reais para os desafios da administração pública”. Ele acrescenta ainda que “além de promover um ambiente de aprendizado e networking, o Hackaju busca engajar a comunidade na construção de soluções que tornem o setor público mais eficiente, transparente e acessível para todos”.

A programação do Hackaju 2025 contará com palestras, workshops e momentos de integração, proporcionando um ambiente dinâmico e estimulante para a criação de soluções inovadoras.

Obará Comunicação Integrada