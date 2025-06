Aracaju recebe II Simpósio Sergipano de Transtornos Alimentares nesta sexta

A Associação Brasileira de Psiquiatria estima que mais de 70 milhões de pessoas no mundo possuem algum distúrbio alimentar. No Brasil seriam 15 milhões de pessoas, segundo o programa de transtornos alimentares do Hospital da Universidade de São Paulo (USP). De olho nos dados alarmantes, a Clínica Physis Saúde Integral, anuncia a realização do II Simpósio Sergipano de Transtornos Alimentares, consolidando-se como referência no estado na promoção de debates científicos e multidisciplinares sobre o tema.

O simpósio acontecerá na sexta-feira 13 de junho, de 08h00 às 17h00 no auditório da Cenutri, Rua Tenente Aragão, 615, Farolândia, Aracaju-SE. O evento é aberto ao público e para profissionais de saúde, a programação e as inscrições estão disponíveis através do site: https://www.sympla.com.br/evento/ii-simposio-sergipano-de-transtornos-alimentares/2963676?referrer=l.instagram.com

A oportunidade traz destaque para a conscientização pelo Dia Mundial de Conscientização sobre Transtornos Alimentares, celebrado em 2 de junho, e se posiciona como parte de um movimento global de alerta à sociedade civil e à comunidade médica sobre os impactos crescentes desses transtornos.

“O simpósio nasceu da proposta inovadora de integrar saberes da psiquiatria, endocrinologia e metabologia, reunindo especialistas de diversas áreas para aprofundar o conhecimento sobre a complexa intersecção entre transtornos alimentares, transtornos mentais e obesidade. A edição anterior, realizada em 2024, já havia sido pioneira no estado ao reunir profissionais em torno do tema de forma estruturada e científica”, explica a CEO da Physis e psiquiatra especialista em Transtornos Alimentares, Dra. Ana Raquel Santiago.

Temas como depressão, obesidade, TDAH, compulsão alimentar e dismorfia corporal serão abordados em uma programação plural, pensada para promover educação continuada e fomentar estratégias preventivas e terapêuticas. Entre os principais tópicos que estarão em destaque este ano, estão:

Depressão e Obesidade

Cirurgia bariátrica e saúde mental

Menopausa, alterações de humor e fome emocional

TDAH e compulsão alimentar

Corpo, gênero e transtornos alimentares

Seletividade alimentar

Diabetes e bulimia nervosa

Reganho de peso após cirurgia bariátrica

Dismorfia corporal e saúde mental

Manejo do ganho de peso após tratamento psiquiátrico

Preconceito, transtornos alimentares e associações

Prevenção aos transtornos alimentares no ambiente escolar.

Ao destacar temas atuais e emergentes, o simpósio reafirma o compromisso da Physis com uma abordagem integral, ética e baseada em evidências, ampliando o diálogo entre as especialidades médicas e reforçando a importância de se enxergar o paciente de maneira holística.

Fonte e foto: Rodrigo Alves Assessoria de Imprensa e Marketing.