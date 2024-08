Aracaju recebe III Simpósio Alzheimer em Foco dia 24 de agosto

Serão duas programações: uma com atualização para profissionais de saúde e outra voltada para o público em geral.

No sábado, 24 de agosto a partir das 08h00 no Aquários Praia Hotel, Aracaju receberá o III Simpósio Alzheimer em Foco com duas salas simultâneas, uma para profissionais de saúde, outra para o público em geral. A programação de ambas contará com palestras de diversos especialistas como geriatras, neurologistas, radiologistas, pneumologistas, neuropsicólogos, nutricionistas, terapeutas e muito mais. Toda renda arrecadada na venda de ingressos será revertida para a Associação Lar Dulce Lar, casa de apoio a idosos e pessoas de outras faixas etárias em situação de rua que fica no povoado Areia Branca no Mosqueiro em Aracaju.

Confira a programação:

08:00 ABERTURA/ CREDENCIAMENTO/ INSCRIÇÃO

8:30 Diagnóstico da Doença de Alzheimer- tudo começa pela avaliação clinica Juliana Santana (Geriatra)

8:50 Diferença tênue entre Declínio Cognitivo Subjetivo e Transtorno Cognitivo Leve Priscila Arizi (Neuropsicóloga)

9:20 MESA REDONDA: Diagnóstico diferencial da Doença de Alzheimer -discussão de casos clínicos: Moderador: Geriatra

9:20 Caso clinico 1: Doença de Alzheimer X Demência Fronto Temporal Priscila Arizi (Neuropsicóloga)

Anderson Santiago (Neurologista)

Marcus Cavalcanti (Radiologista CLINRADI)

1- Gabriela Nabuco (Psiquiatra)

9:40 Caso clínico 2 : Demência por Corpúsculo de Levy x Demência da Doença de Parkinson 2- Gabriela Nabuco (Psiquiatra)

Helton Benevies (Neurologista)

Priscila Arizi (Neuropsicóloga)

3- Tâmara (Radiologista Primavera)

10:00 Caso clínico 3 : Demência Vascular x Doença de Alzheimer Anderson Santiago (Neurologista)

Priscila Arizi (Neuropsicóloga)

4- Tâmara (Radiologista Primavera ) – confirmar

5- Gabriela Nabuco (Psiquiatra)

10:30 Intervalo 6-

11:00 Tratamento da Doença de Alzheimer

11:00: Tratamento da Doença de Alzheimer: o que já temos e para onde estamos caminhando

11:20 Tratamentos com nutracêuticos orais e injetáveis, quais são as evidencias? (

11: 40h Manejo das alterações comportamentais na doença de Alzheimer 7-

Amanda Azevedo( neurologista )

Gabriela Nabuco (Psiquiatra)

Dr. Eduardo Minomo (Geriatra)

12:00 SIMPÓSIO SATÉLITE: TRANSIÇÃO DE CUIDADO Rede Primavera x Grupo Constat

13:30 Quando a cannabis medicinal pode auxiliar no tratamento da Doença de Alzheimer (transmissão ao vivo) CONVIDADO

13:50 Tratamento não farmacológico na progressão da doença de Alzheimer: o impacto na funcionalidade e qualidade de vida

13:50 Reabilitação cognitiva , quais as evidências científicas?

14:10h Manutenção da funcionalidade

14: 30h Manutenção da deglutição e nutrição

15h Manutenção da performance muscular: Estratégias da fisioterapia na manutenção de equilíbrio e força Priscila Arizi (Neuropsicóloga)

Edla Pereira (Terapeuta ocupacional)

Deisiane Fernandes (Fonoaudióloga) e Ana Lilia Gama (Nutricionista)

Patrícia Fontes (Fisioterapeuta)

15:20 Intervalo

15:50 Distúrbio do sono e Impacto sobre a Cognição:

15:50 Distúrbio do Sono e Transtorno Cognitivo: uma via de mão dupla ?

16:10 Diagnóstico e Tratamentos da SAHOS Flávia Garcez (Geriatra)

Ana Paula Argolo ( Pneumologista)

16:30 Manejo da Doença de Alzheimer avançada Isabelle Lisboa (Geriatra)

16:50 Inteligência emocional para familiar do paciente com Alzheimer – Como a equipe de saúde pode auxiliar? Silvia Simone (Psicóloga)

17:10 Doença de Alzheimer: comunicando esta notícia difícil e o uso da diretivas antecipadas de vontade Paula Conceição (Geriatra)

17:30 O cérebro sentado: quais as consequências e como prevenir processos demenciais Luana Brandão (Geriatra)

17:50 Sorteios e Encerramento

PROGRAMAÇÃO DO III SIMPÓSIO ESPAÇO ATIVO : Doença de Alzheimer: Desafio multidisciplinar (para público em geral)

8:30 ABERTURA/ CREDENCIAMENTO/ INSCRIÇÃO

09:00 Por que a perda de memória ou alteração de comportamento deve ser um sinal de alerta? Natália Mendonça (Geriatra)

09:20 Meu familiar tem doença de Alzheimer , o que devemos esperar com a progressão da doença ? Luciana Gouveia (Geriatra)

09:40 Demência e dificuldade na alimentação, como proceder? Ana Lilia Gama (Nutricionista)

10:00 INTERVALO

10:30 Alterações de comportamento e estresse do cuidador . Estratégias de cuidados que facilitam o dia a dia (Síndrome do Pôr do Sol, Banho , Hipersexualidade, Delírios e Distúrbio do sono) Tatiana Silva (Terapeuta ocupacional)

11:00 Alzheimer é genético ? Posso prevenir? Anderson Santiago (Neurologista)

Luana Brandão (Geriatra)

11:30 Mitos e Verdades sobre uso de Canabis na doença de Alzheimer (on Lin Convidado

12:00 Intervalo

14H Serviços especializados para o cuidado integrado: bom para quem ? Juliana Santana (Geriatra)

14:20 Sarcopenia, Neutraceuticos e Cérebro qual a relação?

Manutenção da performance muscular: Estratégias da fisioterapia na manutenção de equilíbrio e força

Estratégias de suplementação no tratamento da sarcopenia que contribuem para a cognição. Patricia Fontes ( Fisioterapeuta)

Gabriela Nabuco (Psiquiatra)

15:00 Como a terapia ocupacional pode auxiliar na prevenção a quedas? Tadeu Fontes ( Terapeuta Ocupacional)

15:20 Curatela e Doença de Alzheimer Sergio Matos ( Advogado)

15:40 Sorteios e encerramento

“O envelhecimento da população mundial tem como consequência o aumento da prevalência e da incidência de doenças crônicas e neurodegenerativas. Atualmente, estima-se que existam 55 milhões de pessoas acometidas por alguma forma de demência no mundo dos quais, cerca de 70% são devidos à Doença de Alzheimer (DA). Em 2030 a estimativa é de que este número dobre, chegando a cerca de 150 milhões de pessoas em 2050. Sabemos que ainda há a situação de subdiagnóstico grave. Atualmente cerca de 75% de portadores não estão diagnosticados, por falta de maiores esclarecimentos da população sobre o Transtorno, atribuindo à “velhice“ a causa de sintomas da Síndrome, e até mesmo falta de conhecimento médico. Faz-se necessário, portanto, realizar um processo educativo amplo, partilhando o conhecimento entre profissionais de saúde para diagnósticos precoces e precisos, tratamentos eficazes e um trabalho de prevenção com foco em redução de riscos, além de levar informações atualizadas, relevantes e confiáveis para a comunidade”, afirma Dra. Juliana Santana, médica geriatra e uma das organizadoras do evento.

O evento é uma realização do Espaço Ativo Geriatria Integrada com patrocínio da Torrent Pharma, Health Meds Canabinoides, Aspen Farmacêutica, Cenutri Farma, Grupo Constat, Clinradi, Farmácias BeiraMar, Rede Primavera Saúde, Áudio Sergipe, Clínica Dr.Roberto Ximenes e Prati Dinaduzzi.

