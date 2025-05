Aracaju recebe imersão de negócios de alto nível com professores de Harvard

Nos dias 30 e 31 de maio, a capital sergipana será novamente palco de uma experiência educacional com padrão internacional. A Imersão NitroVIP, que reúne professores da Universidade de Harvard para compartilhar técnicas e estratégias de alta performance voltadas ao empreendedorismo, liderança, vendas e gestão de negócios, retorna a Aracaju depois de uma edição de sucesso em 2022 com a premissa de manter o padrão em 2025.

O evento, que será realizado no Hotel Del Mar, na Orla de Atalaia, promete proporcionar aos participantes uma verdadeira viagem ao ambiente acadêmico de uma das instituições mais renomadas do mundo, sem sair do Brasil. A programação inclui aulas dinâmicas, estudos de caso, dinâmicas em grupo e oportunidades de networking com empresários e líderes de diversos setores.

Entre os destaques estão os professores Michael McCarthy e Milena Rubel, ambos com sólida atuação na Harvard University. McCarthy é especialista em liderança, vendas e negociação multicultural, além de autor de livros e artigos na Harvard Business Review. Já Milena Rubel, brasileira radicada nos Estados Unidos, é mestre em Gestão pela própria Harvard e atua na área de empreendedorismo e inovação.

A fundadora da imersão, Leila Rodrigues, empresária e consultora com vasta experiência na área de treinamentos empresariais, destaca que o evento foi criado para gerar transformação real nos negócios dos participantes. “Queremos trazer uma nova mentalidade, ferramentas de ponta e conexões estratégicas. O conteúdo tem base em evidência científica e é aplicado diretamente ao contexto do empreendedor brasileiro”, afirma.

Voltada para empresários, gestores, empreendedores, estudantes e profissionais em busca de crescimento, a imersão abordará temas como liderança, inteligência emocional nos negócios, gestão de projetos, gestão de pessoas , técnicas de vendas de alto impacto e habilidades de negociação.

As aulas terão tradução simultânea do inglês para o português, e os participantes receberão certificação ao final do evento. A Imersão NitroVIP já passou por cidades como Recife, Petrolina, Juazeiro do Norte e Ouricuri-PE , e agora retorna a Aracaju com a proposta de elevar a performance profissional e promover uma revolução nos negócios locais. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site www.nitrovip.com.

