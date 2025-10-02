Aracaju recebe mais de 1.800 visitantes para um dos maiores eventos de gestão

Aracaju está sendo o centro das discussões sobre gestão com a realização do XLIX Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (EnANPAD 2025). O evento, que começou na última quarta-feira, 01, continua até a próxima sexta-feira, 03, na Universidade Tiradentes (Unit), reúne pesquisadores, professores, estudantes e profissionais de todo o país e até do exterior, consolidando-se como um dos mais importantes encontros científicos da área no Brasil.

O evento recebe apoio da Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setur). Com o tema “Sustentabilidade em gestão: Reconhecendo identidades, experiências locais e desafios globais”, o EnANPAD propõe reflexões sobre como as práticas de gestão podem se adaptar às particularidades territoriais e culturais, ao mesmo tempo em que respondem às demandas e crises globais.

Além do impacto acadêmico e científico, o evento tem gerado forte movimentação turística e econômica na capital sergipana. Segundo a organização, mais de 1.800 participantes de diversos estados brasileiros e até de outros países estão em Aracaju para participar das atividades. Essa presença expressiva tem impulsionado setores como hotelaria, alimentação, transporte e turismo local, fortalecendo o segmento de turismo de eventos e negócios, que ganha cada vez mais relevância na economia da cidade.

Para o secretário do Turismo de Aracaju, Fábio Andrade, sediar o EnANPAD é uma oportunidade estratégica para fortalecer o posicionamento da capital no cenário nacional: “A realização de um evento desse porte em Aracaju mostra que estamos preparados para receber grandes encontros acadêmicos e científicos, com estrutura, hospitalidade e atrativos turísticos de qualidade”, destacou o secretário.

William Lott, organizador do evento, destacou a diversidade do público participante. “A Unit está recebendo mais de 1.800 pessoas, todas de fora do estado, ou seja, é um contingente enorme de pessoas de todo o país que vêm para conhecer Sergipe. E mais do que isso, tem mais de 100 participantes que são de fora do país. Nós temos palestrantes da Austrália, da Nova Zelândia, da China, da Índia”, contou.

Para além dos debates acadêmicos, os visitantes têm a oportunidade de conhecer as belezas, a cultura e a gastronomia regional. “Primeira vez em Aracaju, já cheguei, dei uma passadinha na Orla, tomei um caldinho de sururu, comi um caranguejo. Estou com uma expectativa gigante de Aracaju, que é a primeira vez que eu estou aqui nessa cidade maravilhosa”, disse Melissa Rizzo, de Maringá (PR).

De Florianópolis (SC), Alexandre Calaes já garante que pretende voltar à capital sergipana. “É um prazer enorme estar nessa cidade que já se provou ser muito linda, também com pessoas acolhedoras, estou aqui a trabalho, mas pretendo voltar e retornar para conhecer todos os pontos turísticos do Passaporte Aracaju”, garantiu.

Foto: Kaio Espínola/Setur