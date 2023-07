Aracaju recebe  Mostra de Artes Visuais ‘Tonga da Mironga’ de 22 a 30 de julho

A Mostra acontece na na Casa de Cultura Brasil Áustria com inspiração no poeta Vinicius de Morais

De 22 a 30 de julho, Aracaju receberá na Casa de Cultura Brasil Áustria, a Mostra de Artes Visuais ‘Tonga da Mironga’ em conexão com a XI edição do Festival Cultural do Brasil em Viena que tem como instituição organizadora a Associação Papagaio( Ponto de Memória do Brasil no exterior).

A inspiração vem da música do poeta Vinicius de Morais “A Tonga da Mironga do Kabuletê” enfatizando a importância da arte como um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade, dessa forma, artistas de diversos estados do Brasil trazem de forma peculiar alguns dos objetivos da Agenda da ONU 2030. Também fará parte dessa mostra obras do artista austríaco, Johann Rumpf.

Quem desejar conferir essa belíssima Mostra, a exposição acontece do dia 23 à 30 de julho, das 15 às 20h, na rua Maria Inácia Santos, 44 – Farolândia Aracaju- Sergipe.

Fonte e foto assessoria