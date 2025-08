Aracaju recebe Mostra de Cinema Espanhol com entrada gratuita no Cine Walmir Almeida

Entre os dias 7 e 9 de agosto, Aracaju será palco da Mostra de Cinema Espanhol 2025, um evento internacional que leva ao público sergipano quatro longas-metragens contemporâneos da cinematografia espanhola. A programação acontece no Cine Walmir Almeida, localizado no Centro Cultural de Aracaju, na praça General Valadão, com entrada gratuita. Serão quatro sessões que acontecem paralelamente à programação regular do cinema.

Carinhosamente conhecido como o Cinema do Centro, o Cine Walmir Almeida vem se consolidando como um espaço fundamental para a difusão da sétima arte em Sergipe. A realização da mostra reforça essa vocação, aproximando o público de produções internacionais de qualidade e reafirmando o papel do equipamento cultural como ponto de encontro, formação e descoberta.

“Trazer um evento desse porte para o Cine Walmir Almeida é motivo de grande orgulho. Reforça nosso compromisso com a formação de público, com o acesso democrático à arte e com o papel do cinema como espaço de reflexão e troca de experiências. Mais do que exibir filmes, nosso objetivo é criar pontes entre culturas e ampliar os horizontes do nosso público”, destaca Rosângela Rocha, coordenadora do Cine Walmir Almeida.

A mostra será aberta nesta quinta-feira, 7, às 18h35, com a exibição do filme premiado “Às Margens” (En los márgenes), dirigido por Juan Diego Botto e estrelado por Penélope Cruz e Luis Tosar. O longa aborda com sensibilidade as tensões da vida urbana e o impacto da crise econômica sobre as relações pessoais, em uma narrativa pulsante e solidária.

Na sexta-feira, 8, duas sessões compõem a programação. Às 14h15, o público poderá assistir à comédia dramática “Vantagens de Viajar de Trem” (Ventajas de viajar en tren), uma obra provocadora, que transforma uma simples viagem ferroviária em um mergulho no absurdo. Em seguida, às 16h15, será exibido “Porquinha” (Cerdita), drama com elementos de terror psicológico que levanta reflexões sobre bullying, violência e desejo de pertencimento.

Encerrando a programação, no sábado, 9, às 18h30, o filme “A Estrela Azul” (La estrella azul) traz a história inspiradora do músico Maurício Aznar, que abandona o sucesso para reencontrar seu propósito em uma jornada pela América Latina, ao lado de um músico idoso e esquecido. A obra é um encontro de gerações e culturas que emociona e inspira.

Cine Semana

Durante os dias da Mostra de Cinema Espanhol, o público também poderá aproveitar a programação regular do Cine Walmir Almeida, que inclui estreias e pré-estreias de títulos nacionais e internacionais. Entre os destaques da programação da semana, de 7 a 13, estão o aguardado “Drácula: Uma História de Amor Eterno”, novo filme de Luc Besson estrelado por Christoph Waltz; o drama francês “Uma Bela Vida”, de Costa-Gavras; e o brasileiro “Um Lobo entre os Cisnes”, inspirado na trajetória do bailarino Thiago Soares.

Com grande destaque, no domingo, dia 10, a pré-estreia do filme “A Prisioneira de Bordeaux”, que promete ser uma obra marcante da cinematografia recente, será exibida às 16h15.

Na quarta-feira, 13, às 16h30 e 19h, será a vez da aguardada pré-estreia da cinebiografia “Luiz Gonzaga – Légua Tirana”, filme que celebra a vida do Rei do Baião.

Essa diversidade de títulos reafirma a vocação do Cine Walmir Almeida como espaço plural e acessível, oferecendo ao público sergipano uma rica experiência cinematográfica no coração da cidade.

Serviço:

O quê: Mostra de Cinema Espanhol 2025

Quando: 7 a 9 de agosto de 2025.

Onde: Cine Walmir Almeida, no Centro Cultural de Aracaju, localizado na Praça General Valadão, 134, Centro, Aracaju (SE).

Ingressos: Entrada franca, sujeito à lotação da sala.

Classificação indicativa: 14 a 16 anos, conforme o filme.

Confira a programação no site www.cinemadocentro.com.br ou nos perfis no Instagram: @avbrproducoes e @cinemadocentro

Assessoria de Comunicação – AVBR Produções