Aracaju recebe ‘Ninguém Dirá que é Tarde Demais’, com Arlete Salles

Completando 65 anos de carreira, Arlete Salles volta à ribalta, com o espetáculo Ninguém Dirá que é Tarde Demais. Em Aracaju a apresentação acontece no próximo domingo dia 13 de outubro, no teatro Tobias Barreto, a partir das 20h.

O texto é do neto de Arlete, Pedro Medina, com quem também contracena na comédia. Além de Pedro, o filho de Arlete – Alexandre Barbalho – e o amigo Edwin Luisi também estarão em cena. A direção é de Amir Haddad, outro grande parceiro de Arlete. Os dois trabalharam há 35 anos na peça ‘Felisberto e o Café’.

O título da comédia ‘Ninguém Dirá Que é Tarde Demais’, foi inspirado na canção o Último Romance, da banda Los Hermanos. O autor Pedro Medina conta a história de Luiza (Arlete Salles) e de Felipe (Edwin Luisi). Por causa da pandemia, Luiza recebe, em casa, o neto Márcio (Pedro Medina). Paralelo a esta trama, Felipe, por problemas financeiros, vai morar com o filho Mauro (Alexandre Barbalho). Luiza e Felipe são vizinhos de prédios diferentes, com paredes grudadas, e estão muito sensíveis às questões da Covid-19, às questões financeiras, aos problemas domésticos e começam a implicar um com o outro sem saber a identidade de cada um. Até que um dia os dois, com máscara e álcool gel, vão rapidamente à rua, se encontram sem saber que são vizinhos.

Os ingressos, com valores populares, podem ser adquiridos na bilheteria do teatro e também pelo site Ingresso Digital.

Por Ana Dulce