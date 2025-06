Aracaju recebe o 8½ Festa do Cinema Italiano no Cine Walmir Almeida

Entre os dias 26 de junho e 2 de julho, Aracaju será uma das cidades brasileiras que receberão a 12ª edição do 8½ Festa do Cinema Italiano, um dos festivais de cinema mais prestigiados do país. A capital sergipana integra o circuito nacional do evento por intermédio do Cine Walmir Almeida, que viabiliza a inclusão da cidade na programação oficial.

As sessões em Aracaju acontecem no próprio Cine Walmir Almeida, localizado no Centro Cultural de Aracaju, na Praça General Valadão. O público sergipano poderá conferir uma seleção de 12 filmes italianos inéditos no Brasil, exibidos em idioma original com legendas em português, representando o que há de mais atual, premiado e instigante na cinematografia italiana contemporânea.

A programação inclui obras de grandes diretores e novos talentos, com temáticas que abordam questões sociais, históricas e existenciais. Cada título foi cuidadosamente escolhido com base em sua relevância artística e no reconhecimento internacional, garantindo uma experiência cinematográfica rica e diversa.

O 8½ Festa do Cinema Italiano é uma realização da Associação Il Sorpasso, do Ministério da Cultura e da Risi Film Brasil, com patrocínio da Generali Seguros e apoio da Embaixada da Itália no Brasil, dos Institutos Italianos de Cultura e da rede diplomático-consular italiana.

Com a realização no Cine Walmir Almeida, Aracaju se insere em uma rede nacional que promove a difusão da cultura italiana por meio do cinema, valorizando o espaço cultural da cidade e oferecendo ao público local uma programação de alto nível artístico.

Confira a programação completa de Aracaju em: https://br.festadocinemaitaliano.com/filmes-por-secao

Cine Walmir Almeida

Com mais de um mês de pleno funcionamento, o Cine Walmir Almeida já se consolida como um novo ponto de encontro para quem valoriza a experiência do cinema de rua em Aracaju. O espaço foi inaugurado no dia 13 de maio, em uma cerimônia que reuniu autoridades, agentes culturais e amantes da sétima arte. No dia seguinte, 14 de maio, aconteceu a sessão de estreia aberta ao público.

A readequação do espaço é fruto da execução do Termo de Colaboração com Organização da Sociedade Civil para aplicação de recursos da Lei Paulo Gustavo, em uma parceria entre a AVBR Produções, através do edital da Lei Paulo Gustavo 006/2023, Tarcísio Duarte/Audiovisual, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), Governo do Estado de Sergipe e Governo Federal; e do Terreiro São Lázaro, por intermédio do edital 011/2023 da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju).

Assessoria de Comunicação – AVBR Produções