Aracaju recebe o Espaço Mundo Bita pela primeira vez no Shopping Jardins

Circuito de diversão, inédito na capital sergipana, aporta no Shopping Jardins neste sábado, 5 de agosto

No mês em que celebramos o amor entre pais e filhos, o querido personagem de bigode laranja e cartola na cabeça comanda a diversão da garotada no Shopping Jardins, em Aracaju (SE). Neste sábado, 5 de agosto, o Espaço Mundo Bita chega na Praça de Eventos Ipê, em frente à loja Riachuelo, e oferece atividades voltadas para meninas e meninos com até 12 anos de idade.

Inspirado no fantástico mundo habitado pelos Plots e localizado entre os planetas Música e Circo, na Galáxia da Alegria, o parque temático conta com a Casa do Bita, Kidplay, escorregadores, tobogãs, bigode inflável, jogo da memória e outras atividades para divertir e estimular a imaginação dos pequenos e pequenas. O Espaço Mundo Bita funcionará de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 21h.

O ingresso tem o valor de R$ 40, com direito a 30 minutos de diversão. Após esse período, será cobrado o valor de R$ 1 por minuto adicional. Pessoas com deficiência terão acesso gratuito e crianças com até 4 anos devem estar acompanhadas por um adulto responsável.

Quem preferir, pode acessar o Shopping Jardins SuperApp (Android e iOS) e adquirir o passaporte para 30 minutos de diversão, antecipadamente, pagando R$ 35.

Celebração aos pais

A programação do Shopping Jardins em homenagem ao Dia dos Pais conta também com o festival Carnivoria e a promoção ‘Compre e Ganhe itens de perfumaria da Natura’.

O maior evento itinerante de comida boa feita na brasa acontecerá nos dias 5, 6, 12 e 13 de agosto no Estacionamento C e o acesso será gratuito. Das 12h às 22h, as famílias e os amigos terão a oportunidade de saborear cortes especiais e curtir o melhor do rock enquanto as crianças divertem-se na área kids. Aos sábados, a partir das 15h15, haverá aulas-show gratuitas com os renomados chefs Tadeu Rango e Júlia Carvalho.

E o presente do Dia dos Pais ganha um perfume ainda mais especial no Shopping Jardins. De 4 a 13 de agosto, cada R$200 em compras realizadas nas lojas físicas vale uma colônia desodorante Kaiak Clássico da Natura. Neste período, os pedidos a partir de R$100 efetuados no Shopping Jardins SuperApp (Android e iOS) chegam com uma colônia desodorante de 25ml e dois sabonetes em barra Kaiak. A promoção é válida até o dia 13 de agosto ou enquanto durar o estoque de brindes, o que ocorrer primeiro.

Espaço Mundo Bita

O quê? Circuito de diversão com Casa do Bita, Kidplay, escorregadores, tobogãs, bigode inflável, jogo da memória e outras atividades para divertir e estimular a imaginação da criançada com até 12 anos de idade.

Quando? 5 de agosto a 7 de setembro, funcionando de segunda a sábado, das 9h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 22h.

Onde? Praça de Eventos Ipê do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Passaporte para 30 minutos: R$ 40 (bilheteria) ou R$ 35 (Shopping Jardins SuperApp – Android e iOS). Acesso gratuito para crianças com deficiência.

Mais informações? (79) 2107-5555 | shoppingjardins.com.br | @ShoppingJardins.

Foto: Divulgação

Fonte Lotti+Caldas Comunicação