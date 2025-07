Aracaju recebe pela segunda a Copa Brasil de Kart com pilotos de todo o país

A capital sergipana está esquentando os motores para receber pela segunda vez a Copa Brasil de Kart, uma das competições mais importantes do automobilismo nacional. A 26ª edição do evento organizado pela Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) acontecerá entre os dias 23 de julho e 2 de agosto no Kartódromo Emerson Fittipaldi, na Orla de Atalaia, em Aracaju, reunindo mais de 300 pilotos de todas as regiões do Brasil em busca de 22 títulos nacionais. A entrada para o público é gratuita.

A Copa Brasil é o segundo maior campeonato da modalidade no país e promete movimentar significativamente o setor turístico e esportivo de Aracaju. Com inscrições já reabertas para um segundo lote, a competição estabeleceu pela primeira vez um limite de vagas por categoria, demonstrando o crescimento e a popularidade do kartismo brasileiro.

Segundo Kennedy Fonseca, presidente da Federação Sergipana de Automobilismo (FSA), receber a competição mais uma vez é de grande importância para o estado. “Estamos extremamente felizes em sediar a Copa Brasil de Karts de novo. Esta é uma competição que movimenta não somente o meio automobilístico, mas, também, o lazer, o turismo, e, sobretudo, o esporte no estado como um todo. É uma grande satisfação fazer parte desse processo”, afirma.

22 Títulos em jogo

A competição será dividida em dois grupos distintos, cada um com duração de cinco dias. O Grupo 1, programado para acontecer entre 23 e 27 de julho, reunirá as categorias Mirim, Cadete, F4 (aberta para pilotos com filiação PNK), F4 Sênior, F4 Super Sênior, F4 Grand Super Sênior/60+, Shifter, OK N Júnior (anteriormente conhecida como Júnior) e OK N (antiga Graduado).

Já o Grupo 2 será realizado entre 29 de julho e 2 de agosto, contemplando as categorias Mini, Novato, Sênior AM X30 (antiga Sênior AM), Sênior Pro X30 (antiga Sênior Pro), F4 Júnior, OK N Master, Super Sênior, Grand Super Sênior/60+ e F4 Graduado.

Fonte: FSA