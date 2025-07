Aracaju recebe projeto “Thiaguinho na Praia” com shows ao ar livre

Evento acontece no dia 10 de janeiro de 2026, dentro do “Verão Com Amor”, que tem como proposta proporcionar diversão nas férias com boa música e energia leve

Prepare-se para um encontro inesquecível entre música, energia boa e o visual deslumbrante do litoral aracajuano! No dia 10 de janeiro, Thiaguinho desembarca em Aracaju com o projeto especial “Thiaguinho na Praia”, em um show que promete agitar as férias com muito pagode, alegria e emoção. O evento vai ocorrer no antigo espaço Mambo Beach – na Praia de Aruana, a partir das17h.

Em Aracaju, o projeto “Thiaguinho na Praia” se incorpora a proposta do “Verão Com Amor”, projeto da Augustus Produções, que visa celebrar a vida em clima de verão no período de férias. No local, ela vai preparar uma estrutura especial para garantir conforto e segurança ao público, com pontos instagramáveis e ativações que prometem surpreender, entre outros serviços.

No palco, Thiaguinho entrega uma performance marcante, cantando hits de sua carreira como “Domingando”, “Falta Você”, “Sou o Cara Pra Você”, “Me Apaixonei pela Pessoa Errada” e “Tá Vendo Aquela Lua”. O setlist ainda inclui pagodes dos anos 90, sambas que marcaram época e releituras de grandes sucessos da música brasileira, conectando o público ao artista e a vibe da festa.

A festa contará ainda com outros nomes que prometem agitar a plateia. Estão confirmados a banda baiana Filhos de Jorge – conhecida por usa mistura envolvente de axé, samba-reggae e percussão – e o cantor sergipano Nona – revelação da nova geração da música, que vem se destacando com sua voz marcante e estilo autêntico. A presença desses artistas reforça o espirito do projeto: uma celebração coletiva da música e da alegria.

As vendas iniciam nesta quarta-feira, 23 de julho, e os ingressos dos espaços “Arena Energia Surreal” e “Área Vip Ousadia e Alegria” estão disponíveis na loja Point do ingresso, agora no segundo piso do RioMar Shopping, próximo ao Cinemark. Também é possível adquirir de forma online pelo site www.poindoingresso.com.br . Quem comprar o Ingresso Solidário será necessário levar 1kg de alimento não perecível no dia do evento, que tem classificação de 16 anos. Mais informações pelo whatsApp no número (79) (79) 3085-7300.

Serviço:

Evento: Projeto Thiaguinho na Praia

Data: 10 de janeiro de 2025

Horário: 17 horas

Local: Antigo Mambo Beach (na Praia de Aruana, em Aracaju)

Atrações: Thiaginho, Filhos de Jorge e Nona

Ingressos: “Arena Energia Surreal” e “Área Vip Ousadia e Alegria”

Vendas: Loja Point do ingresso (2º piso do RioMar Shopping Aracaju)

Informações: WhatsApp no número (79) (79) 3085-7300

Texto e foto Osanilde Oliveira