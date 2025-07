Aracaju recebe consulta pública do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro

O encontro será realizado às 8h no auditório do Colégio Estadual Atheneu Sergipense

Aracaju sediará a terceira e última consulta pública para a atualização do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro de Sergipe (Gerco) no próximo dia 10 de julho. Realizado pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), o encontro será realizado às 8h no auditório do Colégio Estadual Atheneu Sergipense, localizado na praça Graccho Cardoso, no bairro São José.

A consulta tem como objetivo contemplar as questões relacionadas à região central do litoral sergipano e é aberta a todos os interessados em contribuir para a construção dos fundamentos de futuras políticas públicas e projetos voltados à melhoria e ao ordenamento da zona costeira.

A atualização do Gerco está sendo conduzida pela Raiz Engenharia e Consultoria Ambiental, empresa contratada pela Semac para executar o processo. As consultas públicas integram a terceira de quatro etapas previstas para a elaboração do novo plano. A segunda etapa, entregue em abril, apresentou uma análise detalhada dos 163 quilômetros de litoral sergipano.

Na fase atual, o Gerco oferece à sociedade o diagnóstico e o prognóstico da zona costeira, buscando construir, junto às comunidades locais, instrumentos para ordenar e orientar o uso do solo, reduzir desigualdades sociais e proteger povos e comunidades tradicionais, cultura e recursos naturais — sempre com foco no desenvolvimento sustentável.

Consultas anteriores

Duas consultas públicas já foram realizadas anteriormente, nos municípios de Estância e Pacatuba, abordando as regiões sul e norte do litoral sergipano, respectivamente. Os encontros contaram com participação ativa de representantes da sociedade civil e de instituições interessadas no tema.

O estudo para elaboração do diagnóstico do Gerco é realizado por uma equipe técnica multidisciplinar composta por geógrafo, biólogo, oceanógrafo e advogado, com especializações em desenvolvimento e meio ambiente, estudos socioambientais litorâneos, ecologia, direito ambiental e geodinâmica.

Ascom Semac