Aracaju recebe “Vital”, musical em homenagem à Paralamas do Sucesso

Referência na realização de espetáculos, a Villela Produções traz a Aracaju, pela primeira vez, o premiado espetáculo “Vital – o Musical dos Paralamas”. A produção celebra o aniversário de 40 anos de carreira da banda “Os Paralamas do Sucesso”, ícone do rock brasileiro, e exalta a amizade entre Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone. As apresentações acontecem neste sábado, 18, às 20h, e domingo, 19, às 15h e 19h no Teatro Atheneu, localizado no bairro São José.

Realizado pelo Ministério da Cultura e pela Caixa Vida e Previdência, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), o musical também destaca a relação do trio com José Fortes, empresário do grupo desde o início da carreira e considerado o “quarto Paralama”. A narrativa ressalta a longevidade da parceria e o impacto artístico de mais de quatro décadas de trajetória.

Com direção artística de Pedro Brício, texto de Patrícia Andrade e direção musical de Daniel Rocha, o espetáculo foi desenvolvido em parceria com os próprios integrantes da banda, que acompanharam todas as etapas do processo criativo. Em turnê nacional, o musical conquistou o Prêmio APTR de Melhor Produção em Teatro Musical 2025, um dos mais importantes do país.

O elenco principal é formado por Rodrigo Salva (Herbert Vianna), Franco Kuster (João Barone), Gabriel Manita (Bi Ribeiro) e Hamilton Dias (José Fortes). No palco, a banda é composta por Evelyne Garcia, Andrei Presser, Anne Amberget, Rafael Maia, Raul d’Oliveira e Raul Colombini.

A cenografia de André Cortez cria múltiplos planos de cena e evoca a estética cinematográfica, enquanto os figurinos de Karen Brusttolin percorrem as décadas de 1980, 1990 e 2000, traduzindo as emoções da narrativa. A iluminação é assinada por Paulo César Medeiros, a coreografia por Marcia Rubin, o design de som por João Paulo Pereira e o visagismo por Beto Carramanhos.

Os ingressos estão à venda e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Atheneu e no site Ingresso Digital. Os valores variam entre R$ 25 e R$ 150 e há desconto de 50% para professores, estudantes e pessoas acima de 60 anos.

