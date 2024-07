ARACAJU RECEBERÁ MESTRE DE DEFESA PESSOAL PARA MINISTRAR SEMINÁRIO DE KRAV MAGA VOLTADO ÀS AMEAÇAS

O seminário oferece ao praticante a filosofia do Krav Maga, além de exercícios práticos, que simulam situações próximas à realidade, e que preparam o praticante para enfrentar situações de ameaça com facas

A faca é um dos instrumentos mais utilizados em ameaças e agressões. Um objeto presente no dia a dia de todo mundo, que pode se transformar em arma nas mãos de pessoas mal-intencionadas.

Saber se defender de uma ameaça ou mesmo de um efetivo ataque com faca é uma necessidade para o cidadão e pode um dia salvar a sua vida. Dessa forma, a Federação Sul Americana de Krav Maga, a precursora do Krav Maga na América Latina, desenvolveu o SEMINÁRIO DE DEFESAS CONTRA AMEAÇAS E ATAQUES COM FACAS.

Em Aracaju, o seminário será no dia 21 de julho e o Mestre convidado é Fred Carneiro, que é também vice-presidente da Federação e conta com mais de 30 anos de prática no Krav Maga Mestre Kobi.

Sempre ministrado por Mestres de Krav Maga habilitados pela maior autoridade da modalidade na América Latina, Grão Mestre Kobi Lichtenstein, o seminário oferece ao praticante a teoria do Krav Maga, sua filosofia de vida, além de exercícios práticos, que simulam situações próximas à realidade, e que preparam o praticante para enfrentar o medo e voltar vivo para casa.

“Encarar uma ameaça ou o ataque efetivo com faca é desafiador. Além do treino técnico para não se colocar em risco, o preparo emocional que permite ao praticante de Krav Maga enfrentar o medo sem desespero e com eficiência para se livrar do problema. É o que mostramos nesse seminário de um dia”, conta Grão Mestre Kobi.

Durante o seminário, o participante vai entender a mecânica do Krav Maga, vivenciar situações como ameaças com facas vindas pela frente, pelos lados, por cima, por trás, até mesmo situação de ataque a terceiros. Além do Mestre convidado, os instrutores habilitados pela Federação Sul Americana de Krav Maga acompanharão o treinamento e apoiarão os alunos o tempo todo.

“O objetivo é que o participante tenha uma ideia sobre os benefícios que a prática constante do Krav Maga, com instrutores devidamente habilitados, pode oferecer, independentemente de sua idade, tamanho ou preparo físico”, completa Grão Mestre Kobi.

Os benefícios do Krav Maga

Criada na década de 40, por Imi Lichtenfeld, a técnica de defesa pessoal é simples, rápida, objetiva e se baseia nos movimentos naturais do corpo humano.

Os movimentos de defesa visam atingir os pontos sensíveis e vitais do corpo do agressor, como olhos, nariz, garganta, região genital, com técnicas específicas que inutilizam a agressão sem precisar do uso da força, o que possibilita a qualquer pessoa, independentemente de seu sexo, idade ou força física, se defender de agressões vindas de uma ou mais pessoas, armadas ou não.

Do ponto de vista físico, há o estímulo para que os alunos se exercitem diariamente, dentro de seus limites. Emocionalmente, o Krav Maga forma pessoas mais seguras e atentas. A prática também influencia no comportamento. Atenção, disciplina e seriedade, saber diferenciar o certo do errado, usar o autocontrole, tudo isso é praticado.

O resultado de tudo extrapola os treinamentos e se reflete na qualidade de vida das pessoas. Hoje, homens e mulheres, civis e militares adotam o Krav Maga no mundo inteiro por sua eficiência.

SERVIÇO: Seminário Krav Maga – Defesas Contra Ameaças e Ataques Com

Data: 21 de julho

Horário: 9h

Local: Centro de Krav Maga de Sergipe, Av. Beira Mar, 1924 – Farolandia

Informações e inscrições para pessoas acima de 14 anos: acesse: https://kravmagaseminarios.lojaintegrada.com.br/

Sobre o Krav Maga Mestre Kobi – a maior organização de Krav Maga no mundo, a Federação Sul Americana de Krav Maga é referência mundial em qualidade e a precursora do Krav Maga na América Latina. Conta com representação no Brasil, México, Argentina, Portugal, Estados Unidos e Canadá, onde trabalha pela preservação da filosofia, didática e técnica do Krav Maga, tal como foi criado e ainda é aplicado em Israel.

É presidida pelo israelense, Grão Mestre Kobi Lichtenstein (faixa-vermelha – 8º Dan), aluno direto do criador do Krav Maga, Imi Lichtenfeld e seu primeiro aluno a sair de Israel para difundir a modalidade. Vivendo no Brasil desde 1990, Grão Mestre Kobi forma e atualiza pessoalmente seus instrutores, garantindo a qualidade e a ética do Krav Maga praticado na Federação Sul Americana de Krav Maga.

Foto assessoria

Por Roberta Provatti – Assessora de Comunicação