Aracaju receberá o Festival Ópera Nordeste nos dias 09, 10 e 11 de março

A abertura do festival será em Aracaju e contará com concertos nos dias 9, 10 e 11 de março, no Teatro Tobias Barreto

O Festival Ópera Nordeste – FOPEN – é uma realização do Núcleo de Ópera da Bahia (NOP) e da Associação Brasileira de Canto (ABCanto), ambas instituições sem fins lucrativos. O lançamento será em Aracaju e acontecerá nos dias 09, 10 e 11 de março, com concertos diários no Teatro Tobias Barreto. Esta será a primeira edição do Festival, que acontecerá também nas cidades de Maceió e Salvador.

No dia 09 de março, será lançado o TRIO SERESTAS, composto por três músicos sergipanos, todos mestres professores do respectivo instrumento musical: Marilia Teixeira, cantora lírica; Rodrygo Besteti, violonista; e Lucas Campelo, sanfoneiro. A intenção do grupo é representar a indissolubilidade dos elementos eruditos, populares e folclóricos da música brasileira e nordestina, em particular.

No dia 10 de março, haverá a participação do grupo RENANTIQUE, com o concerto: Do Medievo ao Nordeste Armorial. Um diálogo entre a cultura ibérica da Idade Média, trazida pelos “descobridores” do Brasil, e os cantos nativos que aqui ecoavam. O fruto dessa miscigenação entre ibéricos e indígenas soma-se com o movimento armorial pernambucano, ocorrido na década de 70. Nessa simbiose entre o legado ibérico, a ancestralidade nordestina e o movimento armorial, o Renantique promove um coro atemporal de uma singularidade que só o nordeste brasileiro tem.

No dia 11 de março, será o encerramento em Aracaju com a grande estrela dessa edição do Festival Ópera Nordeste: a ÓPERA DOS TERREIROS, de Jorge Portugal e Aldo Brizzi, uma produção do Núcleo de Ópera da Bahia. Um espetáculo único e inesquecível, uma experiência emocionante com uma produção grandiosa que une história, música e ancestralidade. Esta obra épica conta a apaixonante história de amor entre um negro banto e uma negra nagô – um verdadeiro “Romeu e Julieta” afro-brasileiro – ambientado no contexto vibrante e desafiador da construção do Brasil.

Nesta narrativa cheia de magia e espiritualidade, forças invisíveis determinam o destino dos protagonistas, transportando o público para um universo onde o imaginário shakespeariano encontra a rica tradição dos Orixás. A trilha sonora, o coração pulsante deste espetáculo, é uma celebração das raízes afrodescendentes, misturando canto lírico e os ritmos marcantes dos alabês. Uma fusão única de tradição, modernidade e ancestralidade. Uma composição de Aldo Brizzi e Jorge Portugal, produzida pelo aclamado Núcleo de Ópera da Bahia (NOP) e dirigida pelo próprio compositor Aldo Brizzi, a ópera conta com sete personagens principais interpretados por renomados(as) cantores(as) líricos(as), além de um coro e percussão que garantem uma performance incrível.

Mais do que um espetáculo, a “Ópera dos Terreiros” é uma celebração à nossa história e identidade. Vale destacar que esta ópera já é sucesso Brasil afora, sendo prestigiada com a versão em filme produzida por uma TV francesa e com o enredo da escola de samba ‘Em cima da Hora’, no Carnaval 2025.

Os dois primeiros espetáculos serão gratuitos e, para a Ópera dos Terreiros, os ingressos custam 40 e 20 reais (inteira e meia). E todos os ingressos, gratuitos ou não, precisam ser retirados através da plataforma Sympla: sympla.com.br/festivaloperanordeste.

A pari passu da produção artística, o FOPEN também oferecerá o curso CANTO LÍRICO BRASILEIRO, promovido pela Associação Brasileira de Canto, que acontecerá, em Aracaju, nos dias 10 e 11 de março, no Centro Cultural de Aracaju, sob a tutela da soprano Marilia Teixeira, referência nacional no assunto.

O Festival Ópera Nordeste – FOPEN se apresenta, portanto, com uma estrutura cultural inédita, prestigiando a cultura regional, provocando o mercado e, ainda, a formação artística.

Por Tarcila Olanda – Foto Luan Theles