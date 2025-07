Aracaju reforça compromisso com o SUAS e participa de debates estratégicos no Congemas NE

Nesta terça-feira, 8, segundo e último dia do 25⁰ Encontro do Colegiado dos Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas), a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas), esteve presente para discutir temas voltados à ampliação e ao fortalecimento dos serviços ofertados à população.

Os participantes debateram os novos rumos da Proteção Social Básica, a expansão da cobertura da Proteção Social Especial, o Cadastro Único, a Vigilância Socioassistencial, além do Novo Bolsa Família, do cofinanciamento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e da garantia de direitos para populações em situação de vulnerabilidade.

O diretor de Política da Assistência Social, Fábio Kleber Oliveira, destaca que, embora os profissionais da Semfas já sejam qualificados, espaços como este possibilitam a compartilhamento de experiências entre diferentes regiões, o que contribui para a ampliação do conhecimento e o aprimoramento dos serviços prestados.

“É importante termos essa troca de ideias, a gente vê o que está sendo utilizado em outros municípios, novidades dentro das implantações, mas acima de tudo, o envolvimento dos nossos profissionais da Semfas, que sempre buscam prestar o melhor serviço aos aracajuanos”, afirmou Fábio.

A coordenadora de políticas de transferência de rendas da Semfas, Carla Vanessa Dória, pontua que o objetivo é aproximar os serviços da população.

“Foi importante ouvir sobre o Cadastro Único, sobre os novos direcionamentos, investimentos. Vale destacar que a secretária Simone Valadares está muito imbuída nesse processo de nos dar respaldo para que o Cadastro Único de Aracaju traga um espelho das famílias mais vulneráveis de Aracaju e, posteriormente, planejar ações que atendam de forma direta a quem mais precisa”, disse Carla Vanessa.

A diretora de Finanças da Semfas, Stella Maris Dornellas, diz que o Congemas é o momento de somar esforços para aprovação da PEC 383, que garante recursos do governo federal para o SUAS.

“Hoje os municípios estão sobrecarregados, Aracaju, por exemplo, 85% de toda a despesa dos SUAS é paga pelo município e o cofinanciamento é tripartite, a União entrando com 10% e o Estado com 5%. A gente precisa realmente reforçar esse cofinanciamento tripartite, principalmente por parte da União e dos Estados para que a assistência seja fortalecida. Esse é um momento de capacitação, de educação permanente, fortalecimento da gestão e de melhorar a equidade dos serviços socioassistenciais”, enfatizou Stella.

Foto: Mateus Souza/Semfas