Aracaju registra 128 mm de chuva nas últimas 48 horas; Prefeitura mantém equipes em atenção

A Defesa Civil de Aracaju registrou um alto índice pluviométrico para a capital sergipana: 128 mm no acumulado das últimas 48 horas.

A predominância do tempo instável na cidade é consequência da chegada de uma frente fria, devido à zona de baixa pressão vinda do Oceano Atlântico. Desde a emissão do alerta dessa mudança climática, na quarta-feira (17), a Prefeitura de Aracaju reforçou equipes em atenção e atendimento às ocorrências registradas em virtude do mau tempo.

No decorrer desta sexta-feira, a Defesa Civil de Aracaju atendeu a 12 ocorrências em toda a cidade, sendo 8 delas por alagamento, 3 para avaliação de risco estrutural e 1 para deslizamento de terra. Além disso, o Órgão também realizou o monitoramento de áreas de alagamento em 12 localidades distintas da capital.

De acordo com o secretário da Semdec, tenente-coronel Silvio Prado, todo esse trabalho está sendo feito, principalmente, em áreas propícias a alagamento ou deslizamento de terra, em virtude da precipitação superior a 100 mm em poucas horas.

As ocorrências registradas na capital foram identificadas nos bairros Jardim Centenário, Novo Paraíso, Olaria, Santa Maria, Soledade, Cidade Nova e América. Já os monitoramentos mantidos pela Defesa Civil foram nos bairros Salgado Filho, Jardins, 13 de Julho, Grageru, Centro, Porto Dantas e Jardim Centenário. Para as próximas 12h, a previsão é de que as chuvas permaneçam com intensidade moderada.

Atendimento da Assistência Social

Na manhã desta sexta-feira, 19, a Secretaria Municipal da Assistência Social foi acionada pela Defesa Civil de Aracaju para identificar a situação de risco e vulnerabilidade das famílias afetadas pelas chuvas nos bairros Jardim Centenário, Lamarão e Santa Maria. As situações foram acompanhadas pelas Coordenações das Proteções Sociais Básica (PSB) e Especial (PSE). Quatro famílias foram afetadas e não houve necessidade de acolhimento institucional.

Duas famílias do bairro Jardim Centenário receberam benefícios eventuais. Ao todo, foram concedidos quatro colchões. As famílias foram encaminhadas para o Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do território para a concessão dos demais benefícios e programas socioassistenciais.

Já um idoso em situação de risco social no bairro Lamarão será encaminhado para a Secretaria Municipal da Saúde, tendo em vista que foi identificada demanda de saúde mental. O mesmo não aceitou o acolhimento institucional.

No bairro Santa Maria, uma família teve a residência afetada pelas chuvas, não necessitou acolhimento institucional e após emissão de laudo da Defesa Civil os encaminhamentos serão dados pelo Cras do território.

Cuidados

A orientação da Defesa Civil é de que a população, especialmente as pessoas que residem em áreas de risco, redobre a atenção aos sinais de anormalidade, como inclinação de árvores e postes nas áreas de encostas de morro, aos recalques diferenciados na estrutura das edificações, barulhos diferenciados no telhado e aparecimento de rachaduras.

Serviço de alerta

Para realizar o cadastro e receber as mensagens é preciso enviar um SMS para o número 40199, indicando no campo do texto o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP.

ClimAju

A Prefeitura de Aracaju também disponibiliza a plataforma ClimAju para acompanhamento, em tempo real, das condições meteorológicas, em todas as regiões da capital. O recurso, disponível no endereço aracaju.se.gov.br/climaju, possibilita acesso à previsão do tempo, com atualizações diárias e imagens ao vivo de diversas regiões da cidade.

Foto: Ascom/Semdec