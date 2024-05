Aracaju registra 94 milímetros de chuvas, com a maior incidência no bairro Jardins, com 92,4 mm

Com as chuvas que atingiram Aracaju durante a madrugada e início da manhã desta terça-feira (07), algumas regiões da capital ficaram alagadas e causaram transtornos para a população.

As informações passadas pela Defesa Civil de Aracaju, foram registrados nas primeiras sete horas desta terça-feira (07), um total acumulado de 94 milímetros de chuvas, com a maior incidência no bairro Jardins (92,4 mm).

As precipitações começaram a ficar mais intensas já desde a madrugada, e o Comitê de Gerenciamento de Crise da Prefeitura de Aracaju vem trabalhando para atender a população e minimizar os impactos. Foram registradas 14 ocorrências, sendo 12 de alagamentos, uma de colapso estrutural e uma de avaliação de risco de colapso estrutural.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, tenente-coronel Silvio Prado, pontua que não houve vítimas, desabrigados ou desalojados, e reitera que as ações de monitoramento continuam.

“As águas que entraram em algumas moradias no bairro Jardim Centenário já começaram a baixar. Não precisamos tirar ninguém das suas residências até o momento. Vamos continuar monitorando as nossas áreas de risco, porque o volume foi muito grande, o solo está encharcado. Há previsão de chuvas até amanhã pela manhã. Vamos estar com todas as equipes monitorando essas áreas de risco para que a gente possa, o mais rápido possível, retirar alguma pessoa que esteja em situação de insegurança, se ocorrer”, disse.

O secretário explica que, no início da manhã, as ocorrências se concentraram na zona Norte, em especial nos bairros Soledade e Jardim Centenário. Desde às 5h todas as equipes da Defesa Civil já estavam atendendo as ocorrências na região. “Essas ocorrências também foram impactadas pelo período de maré alta, por volta das 4h, e a intensidade da chuva ter sido muito grande em um curto intervalo de tempo. Todo o Comitê de Gerenciamento de Crise da Prefeitura está atuando para minimizar os impactos provocados pelas chuvas. E as pessoas podem acionar a Defesa Civil através do número 199, que estaremos preparados para atender qualquer ocorrência relacionada às chuvas”, afirmou.

Outras ações

Ao longo do dia, as equipes da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) atuarão promovendo melhorias na rede de drenagem pluvial em diversos bairros, como Olaria, Santos Dumont, São José, Japãozinho, Coroa do Meio, São Conrado, Centro, Siqueira Campos, Farolândia, 13 de Julho, Ponto Novo e Jardins. Outras localidades podem receber os serviços de prevenção e mitigação de pontos de alagamento.

A população pode solicitar a limpeza das bocas de lobo e outros serviços por meio do setor de Atendimento da Emurb, através dos telefones (79) 3179-1600, 1617 e 1619 ou comparecendo presencialmente na sede administrativa, situada na avenida Augusto Franco, nº3340, Ponto Novo.

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) já realiza, durante todo o ano, diversas ações que ajudam a aumentar o escoamento das águas das chuvas e prevenir alagamentos na cidade, como a limpeza de canais, recolhimento de resíduos sólidos e o monitoramento do fluxo das águas pluviais, pontos de retenção e possíveis obstruções das galerias nas regiões mais críticas.

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) realiza o monitoramento de pontos estratégicos e algumas vias foram bloqueadas temporariamente, como as avenidas Anísio Azevedo e Airton Teles, além da rua Campo do Brito. Cerca de 30 agentes de trânsito trabalharam nesta ação.

Foto: Ascom/Semdec

