Aracaju registra acumulado de 537 mm de chuva no mês de maio, quase o dobro da média histórica na capital

Com volume acumulado de 537,3 milímetros (mm) de chuva, o mês de maio, em Aracaju, supera a média histórica de 274 mm. Mesmo com todo este volume de chuva, o trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Aracaju, com a ação coordenada dos órgãos que compõem o Comitê de Gerenciamento de Crise, assegurou a prevenção de riscos e proteção da população, especialmente nas áreas mais vulneráveis da capital.

Por intermédio da Defesa Civil de Aracaju, órgão vinculado à Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), foram atendidas 283 ocorrências, ao longo do mês, das quais 78 foram registradas apenas no dia 23.

No que se refere aos tipos de ocorrências, 51,6% estiveram relacionadas à avaliação de risco estrutural. Para alagamentos, foram computados 23,76% das solicitações. O órgão prestou atendimento a 17 ocorrências de colapso estrutural, sem registro de vítimas. Nesse mesmo período, foram realizadas 31 interdições totais ou parciais de imóveis.

O secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania, tenente-coronel Silvio Prado, ressalta que as equipes atuaram com efetividade para atendimento das demandas. “Tivemos um registro expressivo de acumulado de chuva, o que resultou em um grande número de ocorrências relacionadas, em especial, aos riscos estruturais e à necessidade de ampliação de monitoramento nas áreas de encostas de morros, em razão do risco de deslizamento de terra. Essas últimas, mais concentradas na zona Norte da capital, nos bairros Porto Dantas, Cidade Nova, Lamarão, Santo Antônio e Bairro América”, pontua.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, Robson Rabelo, com base no mapeamento desenvolvido pelo órgão, foram realizadas 45 inspeções em áreas de risco. ”Fizemos seis verificações em áreas com risco de deslizamento e monitoramos as áreas com risco de inundação, como foi o caso do Largo da Aparecida, no bairro Jabotiana, adotando, junto aos demais órgãos da Prefeitura de Aracaju, todas as medidas necessárias à proteção da população que reside nas áreas afetadas”, destaca.

Mitigação de alagamentos

Em atuação conjunta, a Defesa Civil, a Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) e a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) desenvolveram ações de mitigação de pontos de alagamento, com o objetivo de assegurar a fluidez do trânsito e redução de transtornos à população.

Nos bairros da antiga Zona de Expansão, com a saturação das lagoas da região, também houve atuação intensificada dos órgãos municipais. “Nossas equipes executam ações para acelerar o escoamento da água acumulada em razão do grande volume de chuva registrado ao longo do mês”, ressalta.

Alertas

Em maio, a Defesa Civil emitiu quatro alertas à população, através do Serviço SMS 40199, dos quais três para chuvas intensas e um para risco de inundação. As mensagens foram encaminhada aos mais de 54 mil telefones cadastrados, como estratégia preventiva, para que a população redobre o estado de observação, principalmente, nas áreas de risco.

Para realizar o cadastro e receber as mensagens de alerta basta enviar um SMS para o número 40199, indicando no campo do texto o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP.

Junho

Para o mês de junho, há expectativa de incidência de chuva com características similares às do mês de maio, porém, com menor intensidade. Nos dois primeiros dias do mês de junho, o volume é de 28 mm, com maior incidência no bairro Robalo. ”Aguardamos menor volume de precipitações, em relação ao mês de maio. Permanecemos monitorando, cotidianamente, as atualizações dos centros especializados em meteorologia, para adotar as medidas que sejam necessárias à redução de transtornos à população”, indicou o secretário, tenente-coronel Silvio Prado.

Foto: Ascom Semdec