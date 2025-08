Aracaju registra saldo positivo de empregos formais no mês de junho

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz), divulgou os dados do novo Caged referentes ao mês de junho de 2025, que apontam um desempenho positivo da capital sergipana na geração de empregos formais.

De acordo com o levantamento, Aracaju registrou 6.995 admissões e 5.988 desligamentos no período, resultando em um saldo positivo de 1.007 empregos com carteira assinada. O estoque total de empregos formais na capital chegou a 196.783 vínculos, representando uma variação positiva de 0,51% em relação ao mês anterior.

No acumulado do ano, de janeiro a junho de 2025, Aracaju já soma um saldo de 4.274 novos postos de trabalho formais. Entre os setores da economia, o destaque no mês de junho foi para o setor de Serviços, responsável por 665 novos empregos, seguido da Construção civil, com saldo positivo de 186, e do Comércio, que contribuiu com 104 vagas. Apenas a categoria “Não Identificado” apresentou saldo negativo de um emprego.

O desempenho de junho de 2025 supera o mesmo período do ano anterior. Em junho de 2024, a capital havia registrado um saldo de 699 empregos formais, enquanto neste ano o número subiu para 1.007, o que representa um aumento de 44,06% — um avanço de 308 empregos.

Para o secretário municipal da Fazenda, Sidney Thiago, os números refletem a solidez da economia local. “Aracaju vem mantendo um ritmo consistente na geração de empregos formais, com destaque para o setor de serviços, que acompanha o perfil da nossa economia. O desempenho positivo mostra que a gestão da prefeita Emília está compromissada com o ambiente de negócios e com políticas que estimulem o desenvolvimento econômico da cidade”, avalia o secretário.

Em nível estadual, Sergipe também apresentou crescimento no mês de junho, com 12.649 admissões, 10.242 demissões e saldo de 2.407 novos empregos. O estoque total no estado é de 348.849 vínculos formais, variação de 0,69%. Já o Nordeste registrou um saldo de 36.405 postos de trabalho no mesmo mês, com variação de 0,45%.

No cenário nacional, o Brasil alcançou saldo positivo de 166.621 empregos em junho, com mais de 2,1 milhões de admissões. O estoque nacional de empregos formais chegou a 48,4 milhões, com crescimento de 0,35%.

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA