Aracaju sedia abertura do 1º Encontro Nacional Cidade Empreendedora

A programação seguirá por mais 5 municípios sergipanos

O 1º Encontro Nacional Cidade Empreendedora teve início nesta segunda-feira, 14, no Museu da Gente Sergipana, em Aracaju/SE. A abertura foi realizada capital, mas o Econtro passará por mais cinco municípios até sexta-feira, 18, com uma programação especialmente desenvolvida para os representantes das 27 Unidades Federativas.

Estiveram na abertura a superintendente Priscila Felizola, e o diretor técnico Brenno Barreto. A direção do Sebrae Sergipe apresentou planos de aumentar a cobertura do programa para 80% do território sergipano. “É uma grande honra recebermos analistas técnicos dos Sebraes de todo o país para essa troca. Sergipe é um estado pequeno que carrega um grande potencial, muitos deles já identificamos com o Cidade Empreendedora, mas queremos atingir ainda mais cidades com as soluções do Sebrae. Fico muito feliz em ter todos os estados aqui representados e compartilhando a vontade de fomentar os pequenos negócios”, disse Priscila.

A realização do Encontro neste momento carrega consigo o simbolismo do final de um ciclo e início de um novo. Durante as reuniões e palestras, será avaliado o trabalho realizado pelo Cidade Empreendedora (CE) nos últimos quatro anos – período de uma gestão municipal –, além de preparar os presentes para o próximo ciclo, com início em 2025, junto com os novos mandatos de prefeitos.

A programação foi organizada de forma em que os eixos de trabalho do programa sejam valorizados, seja por meio de palestras ou demonstração de casos. Durante a abertura, foram apresentados e detalhados os 10 eixos com os quais o Sebrae vai basear o seu trabalho nos municípios, dentro dos próximos anos: 1) gestão e políticas públicas; 2) lideranças locais e governança; 3) simplificação; 4) sala do empreendedor; 5) compras públicas e acesso a crédito; 6) empreendedorismo na escola; 7) inclusão socioprodutiva; 8) identidade, vocações e mercado; 9) inovação e 10) resiliência climática e sustentabilidade.

Estes eixos estão alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e funcionam como ferramentas de diagnóstico e planejamento. Eles estão focados na agenda de desenvolvimento municipal, com estratégias de fomento e ações de atuação para a valorização do pequeno negócio local.

De acordo com o coordenador nacional do CE, Maurício Tedeschi, a escolha por Sergipe para sediar este primeiro encontro foi motivada pela consistência do trabalho realizado pelo Sebrae estadual nesses eixos e por características dos municípios sergipanos. Ele também destacou a importância do balanço do ciclo de trabalho realizado até o momento.

“O programa realizado aqui em Sergipe tem sido feito de forma exemplar e trazer o encontro até aqui foi uma escolha muito natural. Além disso, o perfil dos municípios sergipanos se aproxima muito da maioria da realidade municipal brasileira, Sergipe consegue conter em si a representatividade dos municípios brasileiros. Então, estamos muito empolgados para encerrarmos aqui um ciclo de quatro anos e nos prepararmos para o próximo ciclo com as gestões municipais eleitas. É um encontro que objetiva uma celebração do trabalho concluído e um alinhamento para os próximos anos.”, explicou.

A gerente da Unidade de Ambiente de Negócios e gestora estadual do CE, Marianita Mendonça, faz coro com o coordenador ao afirmar que o encontro possibilita de aperfeiçoamento do programa. “Podemos refletir e sair daqui com estratégias importantes para o novo ciclo, pensando nos desafios futuros para contribuirmos de maneira mais efetiva”.

Um outro intuito da programação do evento é levar os participantes até o local onde se encontram alguns casos de sucesso que foram executados por meio das soluções do Sebrae. “Por ser um estado pequeno, Sergipe nos oferece essa possibilidade de apresentar os cases de maneira regional. Pretendemos que seja uma enorme troca de experiências, enriquecedora e interessantíssima, entre todos os estados”, concluiu a gerente.

A semana

Nos próximos dias, a programação será realizada em outras cidades sergipanas. Confira:

15/10: São Cristóvão

16/10: Canindé do São Francisco

17/10: Moita Bonita e Divina Pastora

18/10: Indiaroba

Foro assessoria

Por Yasmin Déda