Aracaju sedia Campeonato Nacional de Artes Marciais a partir de 16 de maio

A partir de 16 de maio, Aracaju vai se tornar a capital brasileira de artes marciais com disputas em duas modalidades: karatê e kickboxing. Cerca de 300 atletas de 10 estados brasileiros vão competir durante três dias na capital sergipana. O evento é organizado pela Federação Sergipana de Karatê Escolar (Feseke) e tem apoio da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp). As lutas acontecerão no Clube do Banese, no bairro Coroa do Meio.

A delegação anfitriã terá 85 competidores, entre caratecas e lutadores de kickboxing. É a maior equipe entre as participantes. “Teremos os principais atletas em nosso estado, desde crianças a idosos, uma disputa sadia e uma oportunidade de confraternização entre todas as regiões do Brasil”, comentou o diretor de Alto Rendimento da Sejesp, Yoakan Jócelis.

A competição em Aracaju é seletiva para o Pan-Americano de Artes Marcias que será realizado no Peru, no segundo semestre de 2025. “Apenas os vencedores ganham a vaga para a disputa internacional, por isso o evento em nossa capital promete fortes emoções”, acrescentou Yoakan Jócelis.

Setentão nos tatames

Conhecido como Mazuca Karateca, o lutador de 70 anos será um dos principais personagens da competição em Aracaju. Morador do Rio de Janeiro, o atleta costuma viajar de motocicleta para os eventos em qualquer lugar do Brasil e já garantiu presença na capital sergipana. “Mazuca é um patrimônio do nosso esporte. Não perde um evento e sempre chega com alegria e disposição para subir ao pódio, será um prazer recebê-lo em nossa cidade”, contou Jócelis.

Ainda de acordo com o diretor de Alto Rendimento, a Sejesp está dando total apoio para a realização do evento nacional. “O nosso patrocínio corresponde a estrutura logística completa, desde a disponibilidade do ginásio até os telões que servirão para a equipe de arbitragem”, informou.

Texto e foto AAN