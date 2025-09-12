Aracaju sedia Congresso FASCOB sobre regulamentação da proteção veicular

Aracaju sedia Congresso FASCOB sobre regulamentação da proteção veicularo próximo dia 20 de setembro (sábado), Aracaju será palco de um dos eventos mais importantes do setor de proteção veicular no Nordeste: o Congresso FASCOB. Promovido pela Federação das Associações e Cooperativas de Benefícios (FASCOB), o encontro será realizado no Porto Farol Eventos, a partir das 8h, reunindo especialistas de destaque nacional.

O congresso terá como foco principal a regulamentação da proteção veicular, tema que desperta atenção em todo o país e que será debatido sob diferentes perspectivas técnicas e jurídicas. A iniciativa busca oferecer um espaço de diálogo, troca de experiências e esclarecimento de dúvidas, contribuindo para o fortalecimento das associações e cooperativas locais.

Entre os palestrantes confirmados estão o advogado Renato Assis, especialista em proteção veicular; o advogado Lucas Costa, especialista em direito aplicado ao setor; o contador Mizael Cabral; o atuário Ismael Garcia; e Gustavo Rocha, especialista em sinistro. Cada um deles trará sua visão sobre os desafios e oportunidades que envolvem o segmento.

Com esse time de especialistas, o Congresso FASCOB promete ser uma oportunidade única para aprofundar conhecimentos, discutir soluções e compreender os impactos da regulamentação, fortalecendo ainda mais o setor de proteção veicular no Brasil.

Inscrições gratuitas pelo link: https://www.lojadeingresso.com.br/comprar/4381/congresso-fascoob

Martins Assessoria de Comunicação