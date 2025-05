Aracaju sedia I Simpósio Transtorno do Espectro Autista  neste sábado

No próximo sábado, 17 de maio, Aracaju será palco de um importante encontro voltado para a promoção do conhecimento, da inclusão e da conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Trata-se do I Simpósio Transtorno do Espectro Autista: Conscientização, Conhecimentos Científicos e Inclusão, promovido pela Clínica Reintegrar.

Com certificação de 10 horas, o simpósio é destinado a estudantes de graduação e pós-graduação, profissionais da educação e saúde, além de familiares e pessoas com TEA. O evento acontecerá a partir das 07h30 na Av. Murilo Dantas, 300, Auditório B, Bloco G – Farolândia, Aracaju – SE.

As inscrições estão abertas através do link https://www.sympla.com.br/evento/simpOsio-transtorno-do-espectro-autista-tea-conscientizacao-conhecimentos-cientificos-e-inclusao/2912230

“A proposta do simpósio é reunir especialistas de diversas áreas para abordar temas essenciais como diagnóstico precoce, comorbidades associadas e estratégias terapêuticas, promovendo a troca de experiências e saberes entre profissionais, estudantes e familiares”, explica Dr. Antonio Aragão, psiquiatra, presidente da Clínica Reintegrar e organizador do evento.

Ao unir ciência, empatia e inclusão, o I Simpósio busca contribuir para uma sociedade mais consciente, preparada e acolhedora para pessoas no espectro autista. A organização reforça que o evento será também um espaço de escuta, aprendizado e construção coletiva.

Confira a programação:

PROGRAMAÇÃO

07h30 Credenciamento

8h – 08h40

Autismo: da Suspeita ao Diagnóstico

Mariana Brayner (Psiquiatra e Especialização em Saúde Mental – Adolescência e Infância)

08h40 – 09h20

Terapias Farmacológicas no TEA.

Catarina Campos (Psiquiatra da Infância e Adolescência)

09h20 – 10h

Eixo Intestino-Cérebro no Autismo: Como a Seletividade Alimentar Impacta a Saúde e o Comportamento.

Ana Monique Fonseca (Nutricionista)

10h – 10h30 INTERVALO

10h30 – 11h10

Novas Abordagens no Tratamento do Autismo: Desafios e Avanços

Luís Felipe Sales (Médico)

11h10 – 11h50

Autismo e Ingenuidade: os Perigos de Ser Autista no Mundo Real e Virtual

Thaís Macedo (Psiquiatra da Infância e Adolescência)

12h– 13h INTERVALO

13h – 13h40

A Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) para a Inclusão no TEA

Larisse Nascimento (Fonoaudióloga)

13h40 – 14h20

Autismo Além do Diagnóstico

Jackeliny Vinhadelli (Psicóloga Clínica e Neuropsicóloga CRP 19/4564)

14h20 – 15h

Diagnóstico Diferencial e Tratamento das Comorbidades no Autismo.

Ana Carolina Aquino Rosa (Médica e Pós Graduada em Reabilitação Aplicada ao Autismo)

15h– 15h30 INTERVALO

15h30 – 16h10

Legislação e a Inclusão: Acolhimento e Direitos da Família Atípica

Priscilla Boaventura (Advogada)

16h10 – 16h50

Treinamento de Habilidades Sociais para Adultos no Autismo

Rodrigo Machado (Psicólogo CRP 19/4582)

16h50 – 17h ENCERRAMENTO

Fonte: Rodrigo Alves Assessoria de Imprensa e Marketing. Foto: divulgação.