Aracaju sedia lançamento do livro “Judicialização Partidária” de Isaac Kofi

No próximo dia 27 de março, às 18h, o Espaço Alquimia Cultural, em Aracaju, será palco do lançamento do livro Judicialização Partidária – Controle de Constitucionalidade e Conflito Político, de autoria do professor e pesquisador Isaac Kofi Medeiros. A obra, publicada pela Editora Lumen Juris, é baseada na tese de doutorado de Medeiros, defendida na Universidade de São Paulo (USP).

O livro analisa o impacto das ações judiciais movidas por partidos políticos no Supremo Tribunal Federal (STF) e propõe mudanças significativas no sistema constitucional brasileiro. Atualmente, qualquer partido com representação no Congresso pode acionar o STF para questionar a constitucionalidade de leis, e Medeiros sugere uma reforma nesse modelo para reduzir os efeitos negativos dessa prática.

O evento é aberto ao público e representa uma oportunidade única para discutir os desafios do cenário político-jurídico atual, além de promover um diálogo sobre a relação entre partidos políticos e o STF.

Foto ascom