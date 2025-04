ARACAJU SEDIA O XV CAMPEONATO BRASILEIRO DE CLUBES E A XIII COPA DO BRASIL DE FUTEBOL DE MESA, NO ARCUS HOTEL

A Confederação Brasileira de Futebol de Mesa (CBFM), em parceria com a Federação Sergipana de Futebol de Mesa (FSFM), realizará entre os dias 1º e 4 de maio de 2025, dois dos principais eventos do calendário nacional da modalidade: o XV Campeonato Brasileiro de Clubes e a XIII Copa do Brasil de Futebol de Mesa.

A competição será sediada no Arcus Hotel, em Aracaju/SE, com abertura oficial marcada para o dia 1º de maio, às 8h. O evento reunirá 28 clubes de diferentes estados brasileiros e cerca de 250 atletas divididos nas categorias Júnior, Adulto, Master e Sênior — todos em busca dos títulos mais cobiçados do futebol de mesa nacional.

Sergipe estará muito bem representado com seis equipes, sendo quatro da capital (Clube dos Amigos, Mesa Verde, Santa Cruz e G12), além das equipes do Clube de Dores e da cidade de Estância. O estado já é referência na modalidade, acumulando quatro títulos nacionais e entrando forte na disputa.

Um dos grandes destaques sergipanos é o atleta Flávio Lisa, atual campeão brasileiro, vencedor da Copa do Brasil, do Nordestão e de outras competições importantes. Seu histórico o coloca entre os principais favoritos desta edição.

Turismo e economia local em evidência

Além do alto nível esportivo, a realização do campeonato representa um importante impulso para o turismo e a economia de Aracaju. Durante os quatro dias de evento, a capital sergipana deve receber centenas de atletas, comissões técnicas, familiares e torcedores, movimentando setores como hotelaria, gastronomia, transporte e comércio.

Eventos esportivos como esse reforçam Aracaju como um destino estratégico para o turismo esportivo nacional. A cidade ganha visibilidade, fomenta a geração de empregos temporários e estabelece vínculos duradouros com o público visitante, que muitas vezes retorna como turista.

Com partidas emocionantes e cobertura da mídia especializada, o campeonato promete ser um marco não apenas para o futebol de mesa, mas também para o calendário de eventos da capital sergipana.

A presença da imprensa é essencial para ampliar a visibilidade do esporte, incentivar novos praticantes e fortalecer ainda mais a modalidade no Brasil.

Texto e foto assessoria