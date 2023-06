Aracaju sediará 12ª Assembleia de Gestores Municipais de Assistência

O evento será realizado pelo Coegemas e contará com o apoio da Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Assistência Social

O evento que reúne gestoras e gestores de todo o estado, promovido pelo Colegiado Estadual dos Gestores Municipais de Assistência Social de Sergipe (Coegemas/Se), será realizado nesta terça-feira, dia 13, a partir das 9h, na Faculdade de Administração e Negócios de Sergipe (Fanese), com o apoio da Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Assistência Social.

A 12ª Assembleia tem como público-alvo secretários e assessores financeiros e contará com palestra sobre a execução dos recursos do cofinanciamento federal e a aplicabilidade do Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no Sistema Único da Assistência Social (Procad – Suas), que será ministrada pelo diretor-executivo do Fundo Nacional da Assistência Social (FNAS) do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), José Arimateia de Oliveira.

“A cada três meses acontece a Assembleia reunindo gestores municipais. É sempre uma parceria entre um município e o Coegemas, onde são realizadas discussões, geralmente de pautas pertinentes ao momento da assistência social, como recursos do Procad, análises de contextos da assistência e dos direcionamentos junto ao colegiado estadual de gestores. Essa será a segunda Assembleia realizada no ano de 2023”, explica a secretária da Assistência Social de Aracaju, Simone Santana.

Foto: Ascom / Assistência Social