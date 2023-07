Aracaju sediará Encontro de Carros Antigos no dia 5 de agosto

Protagonizando uma volta ao passado, a Federação Sergipana de Automobilismo promoverá uma belíssima Exposição de Veículos Antigos com modelos de carros das décadas de 50, 60, 70, 80 e 90. Antecipando as comemorações do Dia dos Pais, o evento ocorrerá no dia 5 de agosto, a partir das 15h, no Mauí Food Park (Av. Gov. Paulo Barreto de Menezes, 613, Farolândia), em parceria com o Clube Antigos de Sergipe e Interclubes Sergipe, e o apoio do vereador Fabiano Oliveira.

Segundo o presidente da Federação Sergipana de Automobilismo, Kennedy Fonseca, a expectativa é que a exposição reúna cerca de 130 veículos de Sergipe e de outros estados do Nordeste. Entre os carros expostos estarão modelos como Fuscas, Opalas, Dodge Dart, Chevette, Gol, Voyage, Passat, Brasília, Variante, Maverick e Ranger.

“Depois do sucesso do primeiro Interclubes de Automobilismo, realizado no Mauí Park, voltaremos no dia 5 de agosto para comemorar o Dia dos Pais, em um grande evento, onde teremos toda estrutura com bandas e os carros do que temos de melhor em Sergipe. A nossa expectativa também é muito grande com relação a participação de clubes de fora que estão confirmando a presença. Temos certeza que faremos, mais uma vez, um grande evento com mais de 100 carros tomando toda aquela parte do Parque dos Cajueiros”, ressalta Kennedy Fonseca. “Com o apoio do vereador Fabiano levaremos os amigos que curtem carro antigos. Você que gosta de carro antigo leve o seu filho para uma tarde e uma noite diferente”, conclui.

Só em Sergipe, a estimativa é que existam cerca de 200 colecionadores, divididos entre oito clubes. Entre os carros mais antigos no estado com alta valorização de preço está um Ford 29, cujo valor estimado é de R$ 200 mil. Com início às 15h, a exposição terá entrada gratuita.

Foto assessoria

Por Osanilde Oliveira