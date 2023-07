Aracaju será centro das discussões sobre cidades inteligentes

No dia 14 de julho, Aracaju se tornará palco do Simpósio Nacional Cidades Inteligentes, construindo o amanhã, evento promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE) em parceria com o Crea-SP e apoio do Tribunal de Contas de Sergipe. O Simpósio reunirá prefeitos, especialistas, profissionais e gestores públicos em uma iniciativa de grande importância para o desenvolvimento das cidades.

O Simpósio tem como objetivo principal proporcionar um espaço de compartilhamento de experiências, casos de sucesso e avanços relacionados ao conceito de cidades inteligentes. Com a presença de renomados palestrantes e painéis temáticos, o evento abordará temas como inovação tecnológica, mobilidade urbana, sustentabilidade, governança digital, participação cidadã e o papel da engenharia na construção de cidades inteligentes.

O presidente do Crea-SE, engenheiro civil Jorge Roberto Silveira destaca que a engenharia desempenha um papel fundamental na concepção e implementação de projetos inovadores para as cidades, o que será evidenciado durante o Simpósio. “Os avanços tecnológicos e as soluções inteligentes desenvolvidas pelos profissionais da área têm o potencial de transformar as cidades em espaços mais acolhedores, inclusivos e eficientes”, complementa.

Jorge Silveira também ressalta que a parceria entre o Crea-SE e o Crea-SP reforça a importância da união e colaboração entre os Conselhos para promover o avanço da Engenharia e a troca de conhecimentos em âmbito nacional. O presidente também afirma que o apoio do Tribunal de Contas de Sergipe ressalta a relevância do evento no contexto das políticas públicas e do planejamento estratégico para o desenvolvimento das cidades.

Durante o Simpósio Nacional Cidades Inteligentes, os participantes terão a oportunidade de conhecer e discutir as melhores práticas, desafios e soluções implementadas em diferentes localidades do país. A troca de experiências contribuirá para o aprimoramento das políticas públicas e para o fomento de iniciativas inovadoras nas cidades brasileiras.

O evento representa um passo importante na busca por um futuro mais sustentável e inteligente para as cidades, onde a tecnologia e a Engenharia se unem para transformar realidades e proporcionar qualidade de vida à população. O Simpósio Nacional Cidades Inteligentes promete ser um espaço enriquecedor de aprendizado e inspiração, impulsionando a construção de um amanhã mais promissor.

Por Iris Valéria