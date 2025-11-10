Aracaju será palco das comemorações de 35 anos do Krav Maga no Brasil

Para comemorar os 35 anos da chegada do Krav Maga – a única modalidade reconhecida como defesa pessoal e não competitiva – Aracaju (SE) realizará um evento aberto ao público, no dia 13 de novembro, às 18h, no Auditório do CDL (R. Santa Luzia, 571, São José).

O evento contará com a presença da maior autoridade desta técnica, Grão Mestre Kobi Lichtenstein, que foi aluno direto do criador do Krav Maga, Imi Lichtenfeld, e foi seu primeiro faixa-preta a sair de Israel com a missão de difundir a técnica pelo mundo. Chegou à América Latina, mais especificamente no Brasil, em 18 de janeiro de 1990, para apresentar a modalidade de defesa pessoal israelense a civis e militares.

Esse encontro comemorativo contará, ainda, com demonstrações de Krav Maga, realizadas por instrutores e alunos, assim como um bate-papo com Grão Mestre Kobi sobre a história e filosofia da modalidade.

“Minha primeira dificuldade neste país foi ensinar as pessoas a falarem ‘Krav Maga’ “, brinca Grão Mestre Kobi. Mas ele explica: “inicialmente houve um choque cultural e levou um tempo até que os brasileiros entendessem a importância de saberem lidar com o medo para se defenderem de ameaças ou mesmo de ataques contra sua integridade”.

Para participar do evento é necessária inscrição prévia e gratuita pelo whatsapp (79) 99817-0271

SERVIÇO: Evento 35 anos do Krav Maga no Brasil, com a presença de Grão Mestre Kobi

Data: 13 de novembro

Horário: a partir de 18h

Local: Auditório do CDL (R. Santa Luzia, 571, São José).

Inscrição pelo whatapp: (79) 99817-0271

Para a participação da imprensa, cadastre-se no (11) 99652-4661

35 anos de Krav Maga no Brasil

Em 1990, o Brasil recebia Grão Mestre Kobi Lichtenstein, hoje reconhecido como a maior autoridade do Krav Maga (modalidade de defesa pessoal) da América Latina. A data de sua chegada ao Brasil – 18 de janeiro – foi instituída como o Dia Nacional do Krav Maga em reconhecimento sobre seus serviços prestados para a segurança de civil e militares brasileiros.

Criada na década de 40, por Imi Lichtenfeld, a técnica de defesa pessoal é simples, rápida, objetiva e se baseia nos movimentos naturais do corpo humano. Do ponto de vista físico, há o estímulo para que os alunos se exercitem diariamente, dentro de seus limites. Emocionalmente, o Krav Maga forma pessoas mais seguras e atentas. A prática também influencia no comportamento. Atenção, disciplina e seriedade, saber diferenciar o certo do errado, usar o autocontrole, tudo isso é praticado.

Grão Mestre Kobi chegou ao Brasil, com a permissão de Imi Lichtenfeld, com a missão de ensinar e difundir a técnica exatamente como foi criada por Imi. Dessa forma, hoje preside a Federação Sul Americana de Krav Maga, que conta com representação, além do Brasil, na Argentina, México, Portugal, Estados Unidos e Canadá.

Para que o Krav Maga seja eficiente em preparar qualquer pessoa, homem ou mulher, independentemente de sua idade, ou condição física, para se defender de um ou mais agressores, armados ou não, ela precisa ser aplicada com responsabilidade.

Desde a seleção e do rígido preparo dos instrutores, assim como de seus monitores, que irão auxiliar nas aulas, até a avaliação individual dos alunos realizada pessoalmente por Grão Mestre Kobi, cada detalhe é cuidadosamente observado pela Federação Sul Americana de Krav Maga buscando seguir os passos de Imi Lichtenfeld e garantir o sucesso do treinamento. “A razão de tudo isso é garantirmos o melhor treinamento, pois trabalhamos com a segurança e com a preservação da vida das pessoas”, explica Grão Mestre Kobi.

Sobre o Krav Maga Mestre Kobi – a maior organização de Krav Maga no mundo, a Federação Sul Americana de Krav Maga é referência mundial em qualidade e a precursora do Krav Maga na América Latina. Conta com representação no Brasil, México, Argentina, Portugal, Estados Unidos e Canadá, onde trabalha pela preservação da filosofia, didática e técnica do Krav Maga, tal como foi criado e ainda é aplicado em Israel.

Texto e foto: Roberta Provatti – Assessora de Comunicação