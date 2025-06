Aracaju sedia o Encontro da Aliança Brasileira de Advocacia Empresarial

Evento nacional reúne escritórios de advocacia de todo o país e destaca oportunidades de negócios em Sergipe. O escritório sergipano Monteiro Nascimento Advogados é o aliado anfitrião desta edição

Nos dias 5 e 6 de junho, Aracaju será o cenário do 55º Encontro da Aliança Brasileira de Advocacia Empresarial (Albrae), entidade que reúne escritórios de advocacia empresarial de todo o país e representa os interesses jurídicos de mais de 1.500 empresas em diversos setores da economia.

A programação terá início na quinta-feira, 5, com uma visita técnica ao escritório aliado anfitrião desta edição, o Monteiro Nascimento Advogados. Às 19h, acontece a solenidade de abertura no Museu da Gente Sergipana, com a presença de membros da Aliança, autoridades locais, empresários e representantes do Governo do Estado. A cerimônia será conduzida pelo presidente da Albrae, o advogado Carlos Augusto Monteiro Nascimento. “É uma honra receber colegas de tantos estados em nossa terra. Aracaju está preparada para sediar um encontro de alto nível, que une conhecimento jurídico, integração entre escritórios e o fortalecimento do nosso ecossistema empresarial. Será uma edição memorável da nossa aliança que contribuirá significativamente para a ampliação da nossa brasilidade jurídica”, destaca Carlos Augusto como aliado anfitrião do evento.

Durante a abertura, será apresentada uma exposição institucional sobre as potencialidades econômicas de Sergipe, com foco em investimentos, inovação e oportunidades de expansão empresarial pela Agência Sergipe de Desenvolvimento – Desenvolve-SE.

Para Carlos Augusto, o encontro também se consolida como uma vitrine estratégica para o estado. “O Encontro da Albrae em Aracaju é uma oportunidade estratégica para que grandes escritórios do Brasil conheçam de perto o potencial socioeconômico de Sergipe. Vamos discutir inovação, tecnologia e, principalmente, abrir espaço para que o setor produtivo local dialogue com a advocacia empresarial que movimenta milhares de empresas em todo o país”, reforça.

Na sexta-feira, 6, o Encontro continua no Porto Farol, na Orla da Atalaia, com a realização da Assembleia para aliados. A programação contará ainda com palestrantes de diversas regiões do país e painéis sobre temas atuais da advocacia empresarial, incluindo o uso da inteligência artificial na prática jurídica.

ALBRAE

A Aliança Brasileira de Advocacia Empresarial é uma rede de Escritórios Aliados, criada em 2008, cujo propósito é fomentar negócios e promover soluções jurídicas com a abrangência de todas as áreas que contemplam o Direito Empresarial. Atualmente, mais de 30 escritórios aliados fazem parte da Albrae, com representantes em grande parte do território nacional.

Essa capilaridade jurídica é fundamental para que a Albrae possa oferecer serviços de qualidade em todo o Brasil, independentemente da localização do cliente. Além disso, a presença de escritórios em diferentes regiões permite que a Aliança tenha um conhecimento mais amplo e aprofundado sobre as particularidades de cada estado, o que é essencial para a prestação de serviços jurídicos eficientes e personalizados.

A Albrae oferece ainda aos Escritórios Aliados o apoio necessário para o bom exercício da advocacia empresarial, incentivando a qualificação, a prática de ações integradas e de correspondência, e promovendo o intercâmbio científico-jurídico.

Texto e foto Tirzah Braga