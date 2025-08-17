ARACAJU SUPERA A MÉDIAS NACIONAL E ESTADUAL EM RENDA E REGISTRA A MENOR TAXA DE DESOCUPAÇÃO DA HISTÓRIA

Aracaju alcançou, no segundo trimestre de 2025, a menor taxa de desocupação da sua série histórica: 6,8%, frente a 9% no primeiro trimestre, segundo dados da PNAD Contínua do IBGE. Esse desempenho foi determinante para que Sergipe registrasse 8,1% de desocupação, também o menor índice do estado desde o início da série histórica.

O rendimento médio mensal real dos ocupados em Aracaju foi de R$ 3.945,00, superando a média estadual (R$ 2.552,00) e a média nacional (R$ 3.457,00). Além disso, a taxa composta de subutilização da força de trabalho caiu de 18,6% para 16,6%. O desempenho de Aracaju é determinante para o resultado estadual, já que aproximadamente metade da força de trabalho ocupada de Sergipe está concentrada na capital. Assim, qualquer avanço na geração de empregos, qualificação profissional e aumento da renda em Aracaju tem efeito direto sobre os indicadores de todo o estado.

Para Gilton Carvalho, economista e assessor de planejamento e desenvolvimento institucional da Secretaria da Fazenda de Aracaju (Semfaz), “é notório que Aracaju vem contribuindo para que, através de suas ações governamentais e investimentos realizados nesse período, venha gerando emprego e diversificando a renda na capital sergipana.”

A Prefeitura da capital vem adotando diversas medidas para impulsionar o mercado de trabalho e fortalecer a economia local. Entre elas estão a ampliação da atuação da Fundação de Formação para o Trabalho (Fundat), com oferta de 157 cursos, o Programa Empresa Protagonista, a convocação de 175 aprovados em concurso na educação e 255 novos profissionais na saúde. Também houve valorização do servidor público, com reajustes salariais de até 20% e pagamento de pendências históricas.

No turismo e cultura, a gestão promoveu as comemorações pelos 170 anos de Aracaju e o Forró Caju 2025, ambos descentralizados, levando atrações culturais e movimentando a economia diretamente nos bairros, beneficiando artistas e comerciantes locais.

Para a prefeita Emília Corrêa, o resultado histórico é motivo de celebração, mas também reforça o compromisso da gestão em avançar ainda mais. Ela destaca que “Aracaju tem hoje a menor taxa de desocupação da história, e esse resultado impacta diretamente Sergipe, mostrando como uma capital forte beneficia todo o estado. É fruto do esforço da nossa gente e das ações da gestão, que investe em qualificação, amplia serviços, reabre centros de capacitação e cria novas oportunidades. Mas sabemos que ainda há muito a avançar. Nosso compromisso é continuar ampliando essas políticas, garantindo emprego digno e melhor qualidade de vida para todos.”