Aracaju tem 35 quilômetros de praias limpas e organizadas

Aracaju reúne todos os aspectos necessários para garantir uma boa estadia, seja ela permanente ou turística. Quando o assunto é lazer e natureza, a cidade surpreende ainda mais com suas belas paisagens, organização e limpeza, principalmente em uma das áreas valorizadas pela população para os momentos de diversão: as praias.

São aproximadamente 35 quilômetros de litoral com areias planas e firmes, perfeitas para caminhadas e práticas esportivas, além das águas mornas e rasas do mar, ótimas para o banho, tudo o que torna as praias da capital ainda mais atrativas. Dá para aproveitar as praias de Aracaju até mesmo durante o inverno, porque a cidade possui altas temperaturas na maior parte do ano.

Somado a esses aspectos naturais, a prefeitura da capital mantém um intenso trabalho capaz de reafirmar a qualidade das praias, mantendo-as sempre limpas e organizadas. É possível que turistas e moradores possam mergulhar nas águas salgadas das praias de Aracaju, seja a Praia da Atalaia, a do Refúgio, a do Robalo, a dos Artistas, ou a do Mosqueiro de maneira segura, já que estão sempre com a faixa de areia limpa e o mar com taxas de balneabilidade consideradas boas para banho.

A limpeza das praias é realizada por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), e visa preservar o meio ambiente, proporcionando maior qualidade de vida à população local, além de tornar a cidade mais convidativa aos turistas. O trabalho acontece aos sábados e às segundas-feiras, sendo intensificada aos domingos, feriados e pontos facultativos.

A Passarela do Caranguejo é muito frequentada pelos turistas

As equipes da Emsurb realizam varrição e gadanhamento manual, coletam resíduos das papeleiras e, quando necessário, utilizam uma saneadora, uma espécie de grande peneira acoplada a um trator que recolhe o lixo eventualmente não recolhido de maneira manual. Esse trabalho contínuo é o que torna a faixa de areia um ambiente agradável para os momentos de lazer, seja para reunir amigos sentados de frente para o mar, práticas de frescobol e outros esportes.

Conheça abaixo as principais praias de Aracaju

Praia da Atalaia

É na Praia da Atalaia onde está o mais belo cartão postal de Aracaju, a famosa e movimentada Orla da Atalaia. O local reúne surfistas na passarela do Havaizinho, e também atrai um público jovem e esportista na Cinelândia. É possível encontrar movimentação na praia da Atalaia de segunda a segunda, mas, durante os finais de semana o local concentra número maior ainda de pessoas. Além dos pontos citados, é também na Orla da Atalaia onde está instalada a principal rede de bares, restaurantes, casas noturnas e hotéis da cidade.

Praia dos Artistas

A Praia dos Artistas, localizada próximo ao farol do bairro Coroa do Meio, é um local com vários barzinhos em alvenaria, onde é possível conhecer a culinária tradicional da cidade com peixes, camarões e crustáceos. O banho de mar merece atenção devido a um canal de seis metros de profundidade e a forte correnteza provocada por uma acentuada erosão logo nos primeiros passos de entrada na água, formando um grave declive bem perto das margens. O Corpo de Bombeiros mantém equipes permanentes no local, além de placas de sinalização.

Praia da Aruana

A praia da Aruana tem em sua extensão um cinturão de coqueiros em sua margem, com mar calmo, de águas mornas em alguns pontos, e poucas dunas. Para chegar até lá bastam 5 minutos de carro partindo da Orla da Atalaia pela Rodovia Inácio Barbosa, cerca de 5 km. A praia possui boa estrutura de bares, quiosques e barracas oferecendo mesas, cadeiras, duchas e banheiros, além de refeições e petiscos à beira mar como caranguejo, bolinho de bacalhau, camarão à milanesa, filé de peixe (amarela) e vermelha, um espécie de peixe muito saboroso e muito consumido na cidade. É considerada uma praia tranquila e uma boa opção no litoral sul.

Praia do Refúgio

Outra praia localizada no litoral sul, referência para bons momentos de lazer, é a praia do Refúgio, com um delicioso banho de mar podendo avançar cerca de 50 metros com pequenas ondas. Fica localizada ao longo de toda a avenida Inácio Barbosa com bares e restaurantes servindo carne de sol com purê de mandioca, peixes, moquecas, caranguejo e outros petiscos. Da avenida Santos Dumont, onde está concentrada a rede hoteleira da Orla da Atalaia, basta acessar a Passarela do Caranguejo e seguir em frente pela Rodovia Inácio Barbosa, passando pelas praias da Aruana, Robalo e Náufragos até chegar à praia do Refúgio.

Praia do Robalo

Cercada por quiosques e bares padronizados, a praia do Robalo fica a cerca de 7 km da Orla da Atalaia e diferente das outras praias da região, ela é reta e excelente para fazer caminhadas. Mas quem não for fazer caminhadas ou exercícios na areia, a opção é um relaxante mergulho nas águas tranquilas e quentes da praia. No verão, o lugar costuma ser bastante procurado por famílias com crianças, além de jovens que aproveitam para praticar esportes.

