Aracaju tem 3º maior crescimento populacional do NE, diz Censo

Com 602.757 habitantes, Aracaju teve o terceiro maior crescimento percentual de população no Nordeste, conforme aponta o Censo Demográfico de 2022, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados foram apresentados entre os Primeiros Resultados de População e Domicílios do Censo Demográfico 2022, com referência do dia 31 de julho do mesmo ano, em que constam as informações básicas sobre os totais populacionais e de domicílios no país.

O Censo 2022 foi realizado na capital sergipana com apoio logístico da Prefeitura de Aracaju. E, para a gestão municipal, a pesquisa é de grande importância para a criação de políticas públicas que devem beneficiar toda a população através dos dados obtidos com o levantamento. Os resultados iniciais divulgados permitirão a exploração em diferentes níveis geográficos, como observa o prefeito Edvaldo Nogueira.

“O Censo é de fundamental importância, pois é através dele que conhecemos a nossa cidade e, a partir disso, traçamos estratégias que podem contribuir, de maneira efetiva, para o seu desenvolvimento. Todos os dados que são extraídos do Censo Demográfico auxiliam na governabilidade porque mapeiam o território, atualizando o número de habitantes e suas características. No caso da nossa capital, os dados mostram que tivemos um crescimento populacional considerável, nos colocando como o único município do estado a possuir mais de 500 mil habitantes. É uma informação que aumenta a nossa responsabilidade de construir uma cidade cada vez melhor para a nossa população”, afirma o prefeito Edvaldo.

Em Sergipe, a capital do estado foi o município que apresentou maior população, com um crescimento de 5,98%, um acréscimo de 31.608 pessoas na população. Em termos absolutos, Aracaju obteve o maior aumento populacional do estado e é o único município sergipano a apresentar população superior a 500 mil, ficando entre os 50 maiores municípios brasileiros em termos populacionais (36ª posição).

Em relação aos municípios nordestinos, Aracaju tem a 11ª maior população. O Censo Demográfico 2022 apontou ainda que a capital sergipana registra uma média de 2,75 habitantes por domicílio e ultrapassa mais de mil habitantes por quilômetro quadrado, junto com Nossa Senhora do Socorro, com 3.308 e 1.240, respectivamente.

Apoio ao Censo 2022

Realizado a cada dez anos, o Censo Demográfico é a principal fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios do país. O processo para a realização do Censo na capital sergipana contou com apoio logístico e estratégico da Prefeitura de Aracaju.

A gestão encarou com seriedade a pesquisa do Censo Demográfico 2022, entendendo a sua importância diante de fornecer dados específicos que servirão de subsídio para uma série de políticas públicas, envolvendo saneamento básico, mobilidade urbana, inclusão social, segurança pública e meio ambiente, entre outros temas. Por isso, a gestão prestou total apoio desde o início do processo, inclusive fornecendo locais que serviram para a logística do IBGE. A Prefeitura de Aracaju foi parceira também na divulgação de ações institucionais que envolvem o Censo Demográfico.

Foto Sergio Silva