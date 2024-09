Aracaju tem novenário em homenagem a Cosme e Damião

A população católica do Conjunto residencial Maria do Carmo, localizado no bairro Olaria, em Aracaju, está vivenciando um momento de fé e devoção: o Novenário e Festa em Honra a São Cosme e São Damião. Iniciado no último dia 17, este evento religioso vai prosseguir até a próxima quinta-feira (26), culminando com a grande festa dedicada aos santos irmãos, conhecidos por sua bondade e devoção aos mais necessitados.

A cada noite, a comunidade se reúne para uma jornada de oração e celebração. As atividades começam às 18h30 com a oração do Santo Terço, seguida por um momento devocional às 19 horas. A Santa Missa acontece às 19h30, com reflexões inspiradas pelo tema central: “Perseverantes na oração e comunhão, sejamos fiéis a Jesus Cristo, a exemplo de São Cosme e São Damião.” Cada noite de celebração explora um subtema baseado na oração do Pai Nosso, convidando os fiéis a uma profunda reflexão sobre a vida de oração e comunhão cristã.

Durante o novenário, a comunidade também se engaja em um ato de solidariedade. Os fiéis são convidados a trazer alimentos como forma de doação, reforçando o espírito de partilha e cuidado com os mais necessitados. Inspirados pelo exemplo de São Cosme e São Damião, essa ação solidária visa fortalecer a união comunitária e levar conforto àqueles que enfrentam dificuldades, demonstrando o amor ao próximo em ações concretas.

Quermesse

Até a próxima quinta-feira, a comunidade também contará com uma quermesse repleta de delícias, criando um ambiente de confraternização e alegria entre os participantes. Nos dias 21 e 22, noites de louvor e apresentações culturais trarão mensagens de esperança e fé, expressas através da música e da arte.

Fonte: Arquidiocese de Aracaju