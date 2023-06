Aracaju tem nova previsão de chuva moderada para as próximas 24 horas

A Defesa Civil de Aracaju emitiu na tarde desta terça-feira (06), um alerta de chuva moderada para as próximas 48 horas, na capital. O aviso foi encaminhado através do Serviço de Alerta por SMS 40199 aos mais de 54 mil números telefônicos cadastrados.

O acumulado de chuva desta terça-feira, de acordo os pluviômetros que integram o sistema ClimAju, somam 25 milímetros, com maior concentração no bairro Atalaia, até as 16h. Desde o início do mês, o volume chega a 85 mm.

A população deve ficar atenta aos sinais de anormalidades que possam representar riscos, como é o caso da inclinação de árvores e postes nas áreas de encostas de morro, recalques diferenciados na estrutura das edificações, barulhos diferenciados no telhado e aparecimento de rachaduras.

Caso sejam observados sinais de risco o cidadão deve acionar a Defesa Civil imediatamente através do número 199, disponível 24 horas.

Com informações da AAN