Aracaju tem um novo alerta de chuva moderada para as próximas 24h

A Defesa Civil de Aracaju, emitiu no início da manhã deste sábado (11), alerta de chuva moderada para as próximas 24h na capital.

As equipes reforçam as ações preventivas com monitoramento nas áreas de risco e mantém atenção aos chamados da população.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, Robson Rabelo, os pluviômetros da capital registraram volume acumulado de 34 milímetros (mm) de chuva nas oito primeiras horas da manhã deste sábado (11). “Nesse período, as chuvas ocorreram de forma bem distribuída e com intensidade de fraca a moderada. Não houve registro de ocorrências através do serviço emergencial 199. Mantemos equipes de prontidão, para reforçar o monitoramento, principalmente, nas áreas de risco e para atender os chamados da população”, salientou.

O acumulado de chuva em maio já chega a 260 mm, volume que se aproxima da média histórica para todo o mês, que é de 275mm. Os dados vêm sendo acompanhados pelo Comitê de Gerenciamento de Crise da Prefeitura de Aracaju, que realiza ações estratégicas para reduzir impactos e prevenir riscos.

O alerta de continuidade das chuvas na capital segue em vigor até as 7h30, do domingo, 12.”Para as pessoas que residem nas áreas de risco, é importante redobrar o estado de observação e acionar a Defesa Civil diante de situações de anormalidade. Caso verifique inclinação de árvores ou postes, rachaduras, afundamento de piso ou barulhos no madeiramento do telhado, ou qualquer outra situação que possa representar risco diante da incidência de chuvas, acione a Defesa Civil “, orientou o coordenador.

Foto AAN