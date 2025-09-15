Aracaju vai receber o Circuito de Corridas CAIXA no dia 5 de outubro

O Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series chega a Aracaju no dia 5 de outubro. A prova da capital do Sergipe da mais tradicional série de corridas de rua do Brasil terá largada para os percursos de 5km e 10km na Praça de Eventos (Rua Delmiro Gouveia).

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas on-line. Para participar, basta entrar no site do evento: https://circuitocaixa.com/2025-aracaju/. A página oficial traz o regulamento geral, detalhes do percurso e mais informações importantes para os atletas amadores e de elite, incluindo.

Aracaju será a quinta de um total de 14 etapas da mais tradicional série de corridas de rua do Brasil. O prazo final para inscrições é 20 de setembro. Além da corrida nos percursos de 10km e 5km – reunindo corredores de elite, atletas amadores e paratletas – o Circuito CAIXA também conta com caminhada de 5km.

São duas opções de kits para os atletas no Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series. O kit CAIXA tem preço de R$ 89,00 (mais R$ 8,90 taxa de serviço), enquanto o kit Popular custa R$ 59,00 (mais R$ 5,90 taxa de serviço).

Os dois kits contam com número de peito, chip de cronometragem e medalha de participação (pós-prova). A diferença entre os dois é que o kit CAIXA conta com dois itens a mais: camiseta e sacola.

Descontos – Quem utilizar o cartão de crédito CAIXA como forma de pagamento terá 20% de desconto ao confirmar sua participação na prova. Já os corredores acima de 60 anos pagarão 50% do valor da inscrição (esse desconto não é acumulativo com o desconto do Cartão de Crédito CAIXA e tem vagas limitadas).

Temporada 2025 – O Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series terá três provas a mais em relação ao ano passado. Após a abertura em Cuiabá, a caravana tem pegado a estrada para cumprir agenda com os corredores brasileiros nas seguintes cidades: Maceio/AL (7//9) João Pessoa/PB (21/09); Aracaju/SE (05/10); São Luís/MA (12/10); Natal/RN (19/10).

Pegada do Bem – Além do incentivo à corrida, uma das marcas registradas do Circuito de Corridas CAIXA/Brazil Run Series é o Pegada do Bem, uma ação social criada há 11 anos pela HT Sports com o objetivo de arrecadar tênis de corrida doados pelos participantes em todos os eventos.

Para as etapas da temporada 2025, os atletas têm um incentivo a mais. Quem doar um par de tênis em bom estado durante a entrega de kits ou na arena do evento, ganha uma pochete de corrida exclusiva da CAIXA. Mas é preciso correr, porque somente os 150 primeiros doadores recebem o brinde.

História e tradição – Criado em 2004, recebeu mais de 336 mil pessoas em 154 provas pelo Brasil até 2024, considerando interrupção entre 2019 e 2023 em função da pandemia. Em 2024, no retorno às atividades, foram 11 etapas em diferentes cidades espalhadas pelo País. “Agora, o evento chega com quase 30% de crescimento, o que reafirma sua força como ferramenta de inclusão por meio de atividade física. É uma honra ver como a CAIXA apoia o Esporte Brasileiro. Da base ao topo”, comenta Hélio Takai, diretor da HT Sports, confirmando que as demais sete etapas serão anunciadas em breve.

CIRCUITO CAIXA

TEMPORADA 2025

24/08 – Cuiabá (MT) – realizada

07/09 – Maceió (AL) – realizada

21/09 – João Pessoa (PB)

05/10 – Aracaju (SE)

12/10 – São Luís (MA)

19/10 – Natal (RN)

site: www.circuitocaixa.com

Instagram: @circuitocaixa

Fonte ZDL – Foto Fernanda Paradizo / HT Sports