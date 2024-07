Aracaju vai reunir grandes atrações no Samba Brasil neste sábado

Aracaju vai ser palco de mais uma edição do Samba Brasil que vai reunir grandes atrações do gênero neste sábado, dia 27 de julho, a partir das 15h na Praça de Eventos da Orla da Atalaia. Entre os artistas confirmados estão Péricles, Menos é Mais, Dilsinho, Salgadinho, Chrigor, Kamisa 10 e Nona.

Com realização da Teo Santana Produções e D&E Music, e assessoria de imprensa da Navarro Comunicação, o Samba Brasil Aracaju vai contar ainda com shows de artistas sergipanos que prometem agitar a festa.

Dividido em dois setores: Área VIP e Lounge, o Samba Brasil oferecerá opções para todos os gostos. Um dos destaques do evento será o palco 360°, que apresentará performances de artistas locais nos intervalos, proporcionando uma experiência ainda mais envolvente no Lounge com shows de Banda Pagodum, Gustavo Ultra, Cledson, Vinny Santiago, Fabinho Alegria, Geo, Matheus Andrade, Lobão, Matheus Silva, Flavinho Realce e Os Pretinhos.

Já a Área VIP vai contar com apresentações em um trio elétrico de Bruninho Top 7, Ediferente, Flávio Brito, Mary Correia e Sinho Lemos.

Ao longo dos anos, o Samba Brasil consolidou sua posição como um dos principais eventos do gênero no país.

Os ingressos estão sendo vendidos no site seutickets.com.br e também no My Flat (Shopping Prêmio), Torcidaz (Shopping Riomar), Boxxe Jeans (Shopping Jardins), Auto Peças Macedo (Siqueira Campos), Real Calçados (Centro), Cebolinha Beer (Itabaiana) e Auto Peças Macedo (Lagarto).

