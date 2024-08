Aracaju vai sediar Congresso de Direito Previdenciário

A capital sergipana vai sediar, nos dias 26 e 27 de setembro, o Congresso de Direito Previdenciário. Um encontro que vai promover, integração e capacitação para centenas de profissionais da área jurídica, com palestras voltadas aos seguintes temas: direito previdenciarista, gestão, empreendedorismo e inovação.

Entre os palestrantes estão Melissa Folmann, Malcon Robert, Hélio Gustavo, Yago Calado, Salomão Boanerges e Celise Beltrão.

O evento é uma iniciativa da Associação Sergipana da Advocacia Previdenciarista (Asaprev) e acontece no Teatro Atheneu.

O direito previdenciário concentra cerca de 11% dos advogados registrados na Ordem dos Advogados do Brasil, de acordo com uma pesquisa Encomendada pelo Conselho Federal da OAB à Fundação Getulio Vargas (FGV) e divulgada no primeiro semestre deste ano.

São os profissionais desta área do direito que atuam diariamente para atender uma demanda crescente, quase sempre, de pessoas em estado de vulnerabilidade, seja em razão da idade, de alguma deficiência ou de questões de saúde.

Atualmente, o INSS paga mais de 40 milhões de benefícios. Desse total, cerca de 28 milhões ou 70% do total recebe benefícios de até um salário mínimo (R$ 1.412). Outros 12,3 milhões ganham acima do piso nacional.

Um estudo publicado este ano pelo Jornal O Globo constatou que, em dez anos, o número de benefícios pagos pelo INSS cresceu três vezes mais do que o de contribuintes. Essas e outras questões ligadas à área estarão em pauta durante o Congresso.

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas através do perfil da Asaprev no instagram

Link do evento https://www.even3.com.br/congresso-asaprev/

Fonte e foto assessoria