Aracaju vira capital nacional do taekwondo até o próximo domingo

O Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo começa nesta quarta-feira, dia 10, e segue até domingo,14, na capital sergipana. As disputas acontecem no Centro de Convenções AM Malls e envolvem 2.080 atletas dos 27 estados do país. A Prefeitura de Aracaju por meio da Secretaria da Juventude e do Esporte (Sejesp) apoia o evento nacional.

A delegação sergipana terá 50 atletas inscritos nas categorias infantil, cadete, juvenil, adulto e master. Para o secretário da Sejesp, Aquiles Silveira, os esportes de luta ensinam disciplina e respeito ao próximo, tornando-se uma importante ferramenta de transformação social, em especial para crianças e adolescentes. “Será um grande evento dentro de nossa casa. E claro estaremos na torcida por todos os sergipanos, sobretudo os lutadores de Aracaju”, declarou Aquiles Silveira.

Programação

Nesta quarta-feira, às 14h, ocorre a pesagem geral das faixas pretas e coloridas. No dia seguinte iniciam as disputas na categoria cadete; na sexta as lutas ocorrem na categoria júnior; no sábado é a vez dos naipes adulto e master e no domingo a competição encerra com combates na categoria sub-21 e infantil. Diariamente, as lutas começam às 7h e encerram às 20h.

Origem

O taekwondo é uma arte marcial coreana que combina técnicas de ataque e defesa, sendo reconhecida como um esporte olímpico em 2000, durante os Jogos de Sydney. A primeira medalhista olímpica do Brasil foi Natália Falavigna nas Olimpíadas de Pequim, em 2008. A segunda medalha só viria oito anos depois, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, com Maicon Siqueira e, após mais oito anos, o terceiro bronze chegou pelos pés e pelas mãos de Edival Pontes, o netinho, nas olimpíadas de Paris. Todas as três são de bronze.

“O taekwondo é mais do que um esporte, é uma forma de arte marcial que promove a saúde física e mental, além de ensinar valores como respeito e disciplina”, acrescentou o secretário da Juventude e do Esporte.

Ascom Sejesp