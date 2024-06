Aracaju volta a ter voo diário da Azul para a cidade de Salvador

A Companhia Aérea Azul anunciou, nesta quinta-feira (11), o início das vendas para a retomada da rota ligando as cidades de Salvador (BA) e Aracaju (SE).

Os voos estão programados para começar no dia 2 de agosto, proporcionando a conexão direta entre essas duas importantes capitais nordestinas, com uma duração de apenas uma hora. As vendas de passagens já estão disponíveis no site da Azul, na Central de Vendas ou por meio das agências de viagens parceiras.

A última vez que as duas capitais contaram com voos diretos foi em fevereiro de 2023, quando a rota era atendida pela GOL Linhas Aéreas. No caso da Azul, a operação acontecia até antes da pandemia, no início de 2020. Antes do retorno da Azul, porém, a GOL também deverá voltar ao trecho já em julho.

A rota pela Azul contará com voos diários que serão operados por aeronaves ATR 72-600, com capacidade para 70 passageiros. O voo decola de Aracaju às 10h40 e pousa em Salvador às 11h40. Já no sentido inverso, a aeronave sai da capital baiana às 18h20 e chega na capital sergipana às 19h20.

Para Vitor Silva, gerente geral de Planejamento e Estratégia da Azul, a novidade vai garantir ainda mais mobilidade e opções para Clientes de ambas as cidades. “É mais uma rota estratégica da Azul para oferecer uma conexão rápida entre capitais do Nordeste, servindo pessoas que moram em uma das cidades, mas que possuem negócios em outra, promovendo o fomento da economia e do turismo da região. É uma localidade que a companhia sempre acreditou no potencial para expansão da sua malha”, afirma Vitor.

Quem optar por visitar Aracaju poderá conhecer suas belas praias, passear pela orla de Atalaia e explorar seu centro histórico. Já em Salvador, a cultura baiana e a história do país podem ser facilmente conhecidas andando pelo centro histórico e percorrendo bairros como o Pelourinho, que é Patrimônio da Humanidade, além de visitar o elevador Lacerda, outro cartão postal da cidade. Conhecer o Farol da Barra e sua praia, além de aproveitar todo o agito e folia que a cidade oferece, mesmo fora da época do Carnaval.

Com informações e foto ascom Azul