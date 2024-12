Aracajuanos comemoram ordem de serviço para construção de nova ponte

Complexo Viário viabilizará melhor o fluxo do tráfego entre o Inácio Barbosa, Coroa do Meio e Atalaia

Um grande passo para o avanço na mobilidade da capital sergipana foi dado nesta segunda-feira,16, com a assinatura da ordem de serviço do Governo do Estado para a construção do Complexo Viário Senadora Maria do Carmo do Nascimento Alves, entre os bairros Inácio Barbosa e Coroa do Meio, na capital, que já é motivo de comemoração pelos aracajuanos.

Com investimentos iniciais de R$ 318.268.670,35, a obra, que será executada por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), faz parte das ações estruturantes ligadas ao Programa Sergipano de Desenvolvimento Socioeconômico (Desenvolve Sergipe) e compreende a edificação de uma ponte na interseção entre as avenidas Tancredo Neves e Beira Mar, com 180 metros de extensão e de uma ponte estaiada sobre o Rio Poxim, com 360 metros, interligando os dois bairros, além da construção de uma ciclovia.

Os trabalhos iniciais compreenderão os serviços de perfuração da sondagem que objetiva realizar estudos de solo para que sejam executadas as fundações. No entanto, a população já demonstra um sentimento de satisfação com o complexo que proporcionará mais fluidez no tráfego de veículos, reduzindo consideravelmente os congestionamentos diários.

Desenvolvimento e praticidade

Gerente de vendas de um estabelecimento comercial na avenida Tancredo Neves, Valter Souza mostra entusiasmo com a intervenção. “Essa avenida é uma das mais movimentadas da capital. O tráfego aqui é muito intenso, e a nova ponte vai beneficiar tanto quem mora, trabalha e frequenta o comércio da região, como também os moradores dos bairros Coroa do Meio e Atalaia, pois desafogará o trânsito por aqui, melhorando o fluxo de veículos, principalmente nos horários de pico. Não vejo a hora de os serviços começarem”, frisa.

Residente no bairro Coroa do Meio, onde também trabalha em um restaurante, Alberto Alves diz que a obra será importante para todos. “A ponte é interessante porque vai facilitar o deslocamento de quem precisar ir para o bairro Inácio Barbosa ou vice-versa, pois teremos economia de tempo e combustível, além de ficar mais prático e fácil para quem anda de automóvel, moto e bicicleta”, afirma.

Para Jairo de Carvalho Filho, gerente de um hotel localizado no bairro Coroa do Meio, a intervenção propiciará benefícios diversos. “Vai facilitar demais o fluxo de turistas, a locomoção de pessoas na cidade e também de quem vem de fora, pois elas terão mais tempo para conhecer a cidade. Vem agregar muito ao turismo, sem contar a beleza visual do complexo de obra”, ressalta.

De acordo com o secretário do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto Dantas, a obra mudará para melhor as características da região e movimentará a economia. “Teremos um complexo que será a maior obra urbana em execução na cidade, que facilitará a mobilidade, interligando os dois importantes bairros e que servirá de conexão com a futura ponte entre Aracaju e a Barra dos Coqueiros, bem como na facilidade de deslocamento, uma vez que tanto os moradores quanto os visitantes chegarão mais rápido até os bairros Coroa do Meio e Atalaia, onde se concentram a maior rede de hotéis da cidade. Vale ressaltar que todo o entorno será desenvolvido, pois quando se cria uma estrutura desse porte, a economia é impulsionada, sem contar com as dezenas de empregos gerados pela intervenção”, enfatiza.

Foto: Marcos Rodrigues