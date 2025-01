Aracajuanos e turistas celebram o brilho e a alegria da festa da virada

A virada de ano em Aracaju foi marcada por uma grande celebração na Orla da Atalaia, que se transformou no epicentro da alegria de aracajuanos e turistas na virada desta desta terça, 31 de dezembro, para quarta-feira, 1º de janeiro. Realizada pela Prefeitura de Aracaju, a festa do Réveillon 2025 encantou a todos com uma programação diversificada, atrações musicais de peso, uma estrutura impecável e a tradicional queima de fogos silenciosos. Em sua edição deste ano, o evento não só consolidou-se como um marco para a cidade, mas também reafirmou a importância de uma festa pública, gratuita e de grande porte para a capital sergipana.

A festa do Réveillon 2025 foi elogiada por sua organização e pela qualidade das atrações. Para o jovem Guilherme Miotto, de 18 anos, essa é a segunda vez que participa da festa da virada na Orla da Atalaia. “Eu estou achando o evento mais organizado, e achando o palco até maior do que no ano passado. Vamos ter boas atrações e eu quero muito ver Xanddy Harmonia. Acredito que esse é um evento muito importante por que atrai mais gente para a cidade, pessoas que passam a conhecer Aracaju, e que acabam gostando”, disse.

Não apenas os locais, mas também os turistas que vieram de fora para aproveitar a noite de festa puderam conferir de perto o trabalho realizado pela gestão municipal. O casal Valdemar Oliveira e Daniele Xavier vieram de Juazeiro, no interior da Bahia, e puderam curtir bastante a festa. “Essa é a minha primeira vez no Réveillon de Aracaju e estou adorando. Estou muito na expectativa de ver o show de Nando Reis. Digo com toda certeza que essa festa está muito organizada, a gestão está de parabéns”, afirmou a comerciante Daniele.

O evento ainda encantou aqueles que vieram do interior de Sergipe, como foi o caso da estudante Brenda Alves Santos Brito, de 17 anos, que veio de Nossa Senhora da Glória. “Está top demais, esse é meu primeiro ano aqui e estou muito feliz em estar aqui hoje. O evento está muito bem organizado, e a lista de atrações tem que respeitar. Estou muito animada e quero muito assistir ao show de Xanddy Harmonia. O bom desse Réveillon é que todas as comunidades podem vir para cá, todo mundo pode celebrar para ter um 2025 mais unido. Parabéns a todos que realizaram esse grande evento”, declarou.

A grande festa da virada, como em todas as edições anteriores da atual gestão, se consolidou como um evento democrático, que proporciona a todos a oportunidade de aproveitar com qualidade e segurança. O professor José Rinaldo Santos estava acompanhado dos parentes. Sentados em cadeiras de praia em um local privilegiado, em frente ao palco, eles aproveitaram bastante. “Essa festa organizada pela Prefeitura está sendo muito bem organizada, um evento que a gente traz toda a família, pode curtir em paz e com toda a segurança, sentindo esse vento que vem aqui da praia. A gente veio logo cedo para pegar um bom lugar. Essa é uma festa muito cultural e democrática”, disse.

Foto Sergio Silva