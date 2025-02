Tem inicio cadastramento e recadastramento Mais Aracaju Escolar

Hoje a Aracajucard inicia o processo de cadastramento e recadastramento do Mais Aracaju Escolar, oficializando a abertura do calendário de 2025 para os estudantes que utilizam o transporte público. Para garantir o direito à meia passagem, os estudantes devem realizar o recadastramento até o dia 3 de março, data limite para o bloqueio da cota de aquisição de créditos.

Anualmente, todos os estudantes que são beneficiados com o desconto de 50% na compra das passagens eletrônicas para o transporte público em Aracaju e região metropolitana precisam realizar esse processo, que pode ser totalmente concluído de maneira online em poucos minutos. Os estudantes que perderem o prazo terão até junho para regularizar a situação.

O diretor executivo da Aracajucard, José Carlos Amâncio, esclarece que “é fundamental os estudantes não postergarem o recadastramento do Mais Aracaju Escolar e realizarem o processo o quanto antes. Esse benefício facilita o acesso ao transporte público, oferecendo um desconto de 50% na aquisição de créditos para o Mais Aracaju, o que gera um importante suporte à educação no estado, ampliando as oportunidades de acesso ao ensino fundamental, médio e superior”.

Entenda como realizar o processo

Por meio do site da Aracajucard, no Portal do Usuário, o aluno deve preencher as solicitações, enviando os dados cadastrais e anexando os documentos solicitados: RG, CPF e comprovante de residência. Posteriormente, será necessário solicitar a confirmação na escola onde o beneficiário estuda, exceto para os universitários, e acompanhar o resultado da análise da documentação pelo próprio site da Aracajucard. Para os estudantes do ensino superior, além do comprovante de residência e RG, é necessário informar a grade de horários das aulas.

Os estudantes que ainda não possuem o Mais Aracaju e querem solicitar o cartão têm a mesma data limite, se diferenciando pela necessidade do cadastro fotográfico para a confecção do cartão. Após a solicitação aprovada, o aluno agenda o registro fotográfico na Aracajucard através do site agendafacil.se.gov.br ou pelos telefones do CEAC: (79) 99191-2024 / (79) 99191-20312. A primeira via do Mais Aracaju Escolar estará disponível para retirada em até dois dias úteis.

