Arcebispo de Aracaju celebra missa junto com o papa Francisco

O arcebispo metropolitano de Aracaju, dom Josafá Menezes, concelebrou na Basílica do Vaticano, a missa presidida pelo papa Francisco. Durante o evento religioso ocorreu a bênção do Pálio Arquiepiscopal, que será entregue aos arcebispos nomeados nos últimos 12 meses, inclusive a dom Josafá. A missa foi celebrada, às 4h30 deste sábado (29), na Basílica de São Pedro (Roma).

Foram contemplados com a insígnia papal cinco arcebispos do Brasil, sendo quatro de capitais do Nordeste (Aracaju, Maceió, Fortaleza e Natal), e um da Arquidiocese de Cascavel-PR. A Arquidiocese de Aracaju informou que divulgará nos próximos dias a data da missa de imposição do Pálio Arquiepiscopal sobre os ombros de dom Josafá, em Aracaju, celebração que será presidida pelo Núncio Apostólico no Brasil, dom Giambattista Diquattro.

Dom Josafá explicou que o Pálio é uma peça feita de lã de cordeiro, e simboliza a ovelha que o bom pastor carrega nos seus ombros. “Para mim, é um chamado especial da Igreja para representar Cristo Bom Pastor na Província Eclesiástica de Aracaju”.

Ao longo da história da Igreja, a peça foi concedida aos bispos de importantes sedes episcopais. Posteriormente, passou a contemplar também todos os arcebispos metropolitanos, como sinal de comunhão entre a Província Eclesiástica com o Bispo de Roma. “O metropolita é vínculo de comunhão com o Papa”, observou o nosso arcebispo.

Fonte e foto: Arquidiocese de Aracaju