ÁREA DE PROTEÇÃO AO CICLISTA E CORREDOR NÃO SERÁ FECHADA NA PRÓXIMA TERÇA-FEIRA, PARA A PRÁTICA ESPORTIVA

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju comunica que, excepcionalmente na próxima terça-feira (24), a Área de Proteção ao Ciclista e Corredor (APCC) não será fechada para a prática esportiva.

A decisão foi tomada devido ao horário do encerramento dos festejos juninos na Orla da Atalaia, zona Sul da capital, pensando na segurança dos ciclistas, corredores e forrozeiros.

De acordo com o superintendente da SMTT, Nelson Felipe, o evento festivo programado para a madrugada de terça tem previsão de término praticamente no mesmo horário reservado para o fechamento da via, que neste caso, por ser feriado, seria 5h. “Não há como encerrar um evento abrindo outro. Seria inviável operacionalmente e colocaria eles em risco”, explicou.

Além disso, segundo o órgão, a adesão à APCC na última quinta-feira (19), feriado de Corpus Christi, foi inferior a 30% da média registrada em dias normais, o que reforçou a decisão de suspensão temporária por não haver impacto entre os grupos de atletas.

A SMTT informa que a iniciativa retorna normalmente na quinta-feira, 26, das 4h às 6h com o fechamento habitual da Avenida Santos Dumont, oferecendo segurança a ciclistas, corredores e pedestres.

Foto: Ana Lícia Menezes