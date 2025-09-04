ÁREA DE PROTEÇÃO AO CICLISTA E CORREDOR NÃO SERÁ FECHADA NO PRÓXIMO DOMINGO PARA A PRÁTICA ESPORTIVA

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju comunica que, excepcionalmente no próximo domingo, 7 de setembro, a Área de Proteção ao Ciclista e Corredor (APCC) não será fechada para a prática esportiva.
A decisão foi publicada pela Prefeitura de Aracaju no Decreto nº 8.230/25, que informa algumas mudanças no horário de funcionamento da APCC.
A Área de Proteção ao Ciclista e Corredor é destinada à prática esportiva por corredores e ciclistas. Ela funciona na avenida Santos Dumont, na Orla da Atalaia, em uma extensão de 7 km, considerando ida e volta. O local fica no trecho que vai do estacionamento da Cinelândia até o farol da Coroa do Meio, no sentido Praias-Centro.
A área funciona, normalmente, nas terças e quintas-feiras, das 4h às 6h e também aos sábados e feriados, das 5h às 10h.
